Ватикан на роздоріжжі: чи змінять консерватори курс церкви після смерті Папи

Битва за папський престол йде повним ходом

Після смерті Папи Франциска консервативні католики побачили шанс змінити курс церкви. Вони вже готуються до виборів нового понтифіка і просувають кандидатів з правими поглядами.

Релігійні консерватори хочуть, щоб Ватикан менше говорив про клімат і мігрантів, а більше про традиційні цінності. Про це йдеться у матеріалі Politico.

7 травня кардинали зберуться у Сикстинській капелі для обрання нового Папи. Противники Франциска, які називали його єретиком за ліберальну позицію щодо одностатевих стосунків та підтримку мігрантів, просувають своїх кандидатів, пише видання.

За словами Politico, серед кандидатів від консерваторів — єпископ Атанасіус Шнайдер, який називає біженців "масовим вторгненням", кардинал Роберт Сара з Гвінеї та американський кардинал Реймонд Берк, прихильник Трампа.

Джон Єп, керівник групи "Католики для католиків", зазначає виданню, що 56% католиків США голосували за Трампа: "Ці люди хочуть, щоб їхній Папа підтримував позицію США щодо захисту кордонів".

Американські католицькі організації фінансують кампанію проти реформ Франциска. Їхня головна мішень — кардинал П'єтро Паролін, ймовірний наступник понтифіка.

Також Politico пише, що фінансові проблеми Ватикану з дефіцитом у 83 мільйони євро можуть посилити вплив правих донорів. Проте шанси консерваторів невеликі, адже 80% кардиналів-виборців призначив саме Франциск.

"Вони знають, що у них немає більшості, тому мета — залякати реформістів", — пояснив виданю оглядач Ватикану Марко Політі. Але в Сикстинській капелі кардинали будуть ізольовані від зовнішнього тиску.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що новий Папа може стати адвокатом №1 для України у світі. Релігієзнавець назвав ключову умову.