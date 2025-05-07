На конклаве может быть сюрприз. Священник оценил шансы украинца стать новым Папой

В нынешнем конклаве принимают участие 133 кардинала-избирателя

Выборы нового Папы Римского начнутся в Ватикане уже в среду, 7 мая. Участие в конклаве по выбору нового понтифика примет и украинец — 44-летний Николай Бычок, который в декабре прошлого года стал самым молодым кардиналом католической церкви. Теоретически он может быть избран новым Папой, но это очень маловероятно.

Об этом рассказал римско-католический священник, директор "Радио Мария" Алексей Самсонов в блицинтервью "РБК-Украина". Он напомнил, что украинцы не в первый раз участвуют в конклавах. Кардинал Бычок в теории может стать новым понтификом, однако шансов на это очень немного.

Может ли новым Папой стать украинец

"В Украине много писали, что он (Николай Бычок, — ред.) может быть избран Папой. В теории это возможно. На практике вероятно, что нет. Хотя есть много таких "человеческих" прогнозов, но совсем другое дело, что на самом деле сам Бог, сам Дух Святой покажет этим кардиналам. Поэтому все возможно, согласно каноническому праву Церкви", — отметил священник.

По словам отца Алексея, у кардинала Бычка мало шансов быть избранным Папой прежде всего из-за своего возраста. К тому же он недавно стал кардиналом.

"Обычно Церковь не выбирает Папой молодого, а кардинал Бычок — молодой. Потому что, например, когда выбирали папу Франциска, какие проблемы были? Проблема экологии, социального неравенства, взаимоотношений между богатыми и бедными странами. Это был 2013 год", — напомнил он.

Сейчас перед миром стоят другие проблемы – идет война. Папа должен быть готов отвечать на проблемы, которые есть в мире, которые он понимает, с которыми он знает, как справиться.

"Если же Папа будет человеком очень молодым, то есть все шансы, что он просто останется где-то там в своем времени, а мир изменится, и это будет проблема. В случае Николая Бычка, он только год как кардинал, поэтому еще достаточно неизвестен для Церкви. Это такие "человеческие" аргументы, но есть также Божьи аргументы, поэтому все это возможно. Поэтому на этом конклаве может быть сюрприз", – резюмировал отец Алексей.

Украинский кардинал Николай Бычок — что о нем известно

Родился в 1980 году в Тернополе. Служил в храмах Украины, России и США. С 2021 возглавляет украинскую греко-католическую епархию в австралийском Мельбурне.

Николай Бычок

В декабре 2024 года Папа Франциск назначил его кардиналом. Во время церемонии Бычок получил особый головной убор – клобук-куколь, который носили во время Берестейской унии.

Как происходит конклав

Для избрания Папы Римского требуется не менее 2/3 голосов. В конклаве 7 мая примут участие 133 кардинала-избирателя. Кандидатура нового понтифика должна набрать 89 голосов.

Сикстинская капелла, где выбирают нового Папу

Голосование проходит ежедневно, два раза утром и два раза после обеда. Если кардиналы-избиратели не могут прийти к согласию по поводу личности будущего Папы три дня, голосование приостанавливается максимум на один день. Эта пауза необходима для молитвы и обсуждения.

Кардиналы находятся в замкнутом пространстве, никакие сообщения не попадают как внутрь конклава, так и из него. О результатах голосования свидетельствует только дым из трубы над Сикстинской капеллой. Белый дым означает, что избран новый Папа, черный — что нужно еще одно голосование.

Напомним, религиовед и философ Юрий Черноморец рассказал "Телеграфу", что новый Папа может стать адвокатом №1 для Украины в мире. Он назвал ключевое условие.