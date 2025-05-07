Пакистан пригрозив знищити світ. Чи вистачить у нього та Індії ядерної зброї для Апокаліпсису

Ситуація між країнами продовжує розпалюватися

Тривалий конфлікт між Індією та Пакистаном у ніч проти 7 травня значно загострився — країни обмінялися ударами. В результаті з обох боків є жертви.

Вночі стало відомо, що Індія розпочала проти Пакистану спецоперацію під назвою "Сіндур". Під час неї було завдано ракетних ударів по інфраструктурі окупованих, на думку Індії, штатів Джамму та Кашмір, повідомляє IndiaTV.

У Пакистані заявили, що через атаку противника вісім людей загинули, серед них восьмирічна дівчинка. Крім того, постраждали 35 мирних жителів. У свою чергу, у Пакистані обіцяли помститися Індії за це.

Тим часом армія Індії заявила про вбивство трьох індійських мирних громадян в результаті обстрілу пакистанськими військами в Кашмірі. За даними Індії, під час удару нібито було знищено 12 терористів. На тлі цього в Пакистані повідомили про два збиті індійські літаки і удар у відповідь по військовій базі Індії в Кашмірі й активний артилерійський обстріл на кордоні.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф загрожує, що його країна може знищити планету:

"Якщо Індія нападе, якщо існування Пакистану опиниться під загрозою, ніхто не виживе. Ми не дозволимо жодній країні жити на цій планеті без нас. Боже борони, але саме так і буде", — сказав він.

Скільки ядерної зброї в Індії та Пакистану

Індія провела перші ядерні випробування 1974 року, а Пакистан — 1998 року. Станом на 2024 рік Індія має загалом 172-180 ядерних зарядів, а Пакистан – 170.

Типи ядерної зброї Індії:

Стратегічне (міжконтинентальні ракети Agni-V до 8000 км). Індія завершує його розробку.

Оперативно-тактичне (Prithvi, Agni-P).

Морське базування (підводні човни Arihant із ракетами K-15, розробляється K-4).

Авіаційне (Mirage 2000H, Jaguar, Rafale із бомбами по 12 кт).

Agni-V. Фото: Вікіпедія

Засоби доставки:

Балістичні ракети: Agni-I до Agni-V, Prithvi.

Крилаті ракети: Nirbhay (на стадії випробувань).

Морське базування: ракети K-15 (700 км.), K-4 (розробка).

Типи ядерної зброї Пакистану:

Стратегічне (Shaheen 2, Shaheen 3 — зараз у розробці).

Оперативне та тактичне (Abdali, Ghaznavi, Babur).

Морське (заявлено про плани розгортання морських крилатих ракет Babur).

Засоби доставки:

Балістичні ракети: Abdali (200 км), Ghaznavi (300 км), Shaheen 2 (2000 км), Shaheen 3 (до 2750 км).

Крилаті ракети: Babur (до 750 км).

Авіація: практично не сприймається як серйозний носій.

Морське базування: ще розгорнуто, але заплановано.

"Ядерна зима" — що це і скільки для неї потрібно бомб

"Ядерною зимою" називають гіпотетичний глобальний стан клімату Землі внаслідок широкомасштабної ядерної війни. Тобто, внаслідок виносу до стратосфери деякої кількості диму та сажі, викликаного великими пожежами під час вибуху кількох сотень ядерних боєзарядів, передбачається, що температура на планеті повсюдно знизиться до арктичної внаслідок суттєвого зростання відбиття сонячних променів від верхніх шарів атмосфери.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, ядерна війна може призвести до "глобальної ядерної ночі", яка триватиме близько року. Було розглянуто дві основні можливості: сумарна потужність ядерних вибухів 10 000 та 100 000 мегатонн.

У разі потужності ядерного вибуху в 10 000 мегатонн сонячний потік у поверхні Землі скоротиться у 20 разів. Це значно змінить весь кліматичний механізм Землі, що виявиться у винятково сильному охолодженні атмосфери над материками (за перші 10 днів середня температура має знизитися на 15 градусів). А в деяких районах Землі похолодання може сягнути 30-50 градусів. Приблизно через рік після початку ядерного конфлікту кліматична система має повернутися до нормального стану.

При потужності ядерних вибухів в 100 000 мегатонн сонячний потік у поверхні Землі скоротиться в 400 разів і час самоочищення атмосфери становитиме приблизно 3-4 місяці.

Які потрібні бомби:

B83 — американська термоядерна бомба потужністю до 1,2 мегатонни.

— американська термоядерна бомба потужністю до 1,2 мегатонни. РС-28 "Сармат" — МБР з бойовими блоками, що розділяються (кожний до 800 кт).

— МБР з бойовими блоками, що розділяються (кожний до 800 кт). Trident II (D5) — ракети з боєзарядами по 100-475 кт.

Ці боєголовки при масовому застосуванні за умов мегаполісів і промислово розвинених регіонів теорії можуть спровокувати кліматичну катастрофу.

Слід зазначити, що з досягнення сукупної потужності 100 000 мегатонн (100 гігатонн) ядерних вибухів на Землі немає єдиної бомби. Таке значення у тисячі разів перевищує потужність будь-якої реально існуючої ядерної боєголовки.

Що потрібно для 100 000 мегатонн :

Знадобиться 2000 цар-бомб по 50 мегатонн.

по 50 мегатонн. Або 100 000 бомб по 1 мегатонні .

. Або приблизно 1 мільйон тактичних набоїв по 100 кілотонн.

Цар-бомба. Фото: Вікіпедія

Що еквівалентно 10 000 мегатонн:

200 Цар-бомб по 50 мегатонн.

по 50 мегатонн. 10 000 бомб по 1 мегатонні .

. 100 000 боєголовок по 100 кілотонн (потужність середньої тактичної ядерної бомби).

Чи вистачить Індії та Пакистану сил влаштувати "ядерну зиму"

Теоретично ядерного конфлікту між цими двома країнами може вистачити, щоби викликати локальну, а можливо й глобальну "ядерну зиму".

Індія : приблизно 160–170 ядерних боєзарядів .

: приблизно . Пакистан : приблизно 165–170 боєзарядів .

: приблизно . Потужність більшості — 10–40 кілотонн, але є й потужніші заряди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 квітня в індійській частині спірного штату Кашмір стався теракт. Тоді бойовики з групи "Фронт Опору" вбили 25 туристів — 24 громадян Індії та одного громадянина Непалу. Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористів, в Ісламабаді заперечували будь-який зв’язок із нападом. Увечері 29 квітня на кордоні почалися масштабні бойові зіткнення.