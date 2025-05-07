Пакистан передумав знищувати всю планету. Там знайшли спосіб уникнути війни з Індією

Пакистан змінює риторику

Пакистан, який раніше погрожував знищити світ, тепер готовий припинити військові дії, якщо Індія зупинить операцію "Сіндур". Міністр оборони Пакистану Ходжа Асіф заявив про готовність стримати відповіді на атаки з боку Індії за умови деескалації.

Така заява прозвучала після того, як Індія завдала ракетних ударів по території Пакистану в ніч на 7 травня. Про це повідомляє Outlook India.

В інтерв'ю Bloomberg Television пакистанський міністр сказав: "Ініціатива була з боку Індії. Якщо Індія готова відступити, ми можемо завершити напруженість. Ми ніколи не починаємо ворожих дій проти Індії, але змушені відповідати на напади".

Операція "Сіндур" стала відповіддю на теракт у Пахалгамі 22 квітня, де загинуло 26 людей. За даними Пакистану, від індійських ударів по Пенджабу та пакистанській частині Кашміру загинуло 26 людей і 46 поранено.

Індія заявила, що провела "виважений та відповідальний" удар для знищення терористичної інфраструктури, щоб запобігти новим атакам.

У Пакистані вже відбулася нарада Ради національної безпеки під головуванням прем'єр-міністра Шахбаза Шаріфа для обговорення ситуації після індійської ракетної атаки. Очікується, що рішення щодо подальших дій будуть оголошені після засідання кабінету міністрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 7 травня Індія та Пакистан обмінялися ракетними ударами. Ми розповідали, що там відбувається.