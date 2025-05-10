Стало відомо, чим Макрона, Мерца та Стармера годували в поїзді УЗ
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Європейським лідерам запропонували страви традиційної української кухні
У суботу, 10 травня, прем’єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Польщі Дональд Туск та президент Франції Еммануель Макрон відвідали Київ, де провели зустріч із президентом Володимиром Зеленським. У поїзді їх годували українськими традиційними стравами.
Деталі про це розкрив відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. У своєму профілі у Facebook він показав короткий ролик підготовки до зустрічі, а також оприлюднив меню.
"Цих вихідних українська кухня знову працює на дипломатичному рівні. Бо, як на мене, це важливий елемент дипломатії й промоції нас", — написав він.
За даними Клопотенка, в меню входили:
- Сирники з лекваром
- Пиріжки з яблуками
- Пиріжки з вишнями
- Качана каша
- Львівський сирник
- Борщ з печі
- Галушки
- Палюшки
- Голубці
- Буковинська начинка
До страв світовим лідерам запропонували вино:
- Піно Нуар від "Бейкуш"
- Каберне Совіньйон від "Виноман"
- Аліберне від "Виноман"
- Артанія від "Бейкуш"
- Першотвір від "Біологіст"
Клопотенко також показав відео, на якому зазначив, що Макрон замовив собі борщ та качану кашу, Стармер взяв сирники, Туск — галушки, а Мерц — львівські сирники.
Як повідомлялося раніше, 10 травня Туск, Стармер, Мерц та Макрон приїхали до Києва. Пізніше вони провели засідання у форматі "коаліції охочих", яка розглядає питання відправлення своїх миротворців до України після припинення вогню.