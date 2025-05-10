Стало відомо, чим Макрона, Мерца та Стармера годували в поїзді УЗ

Європейським лідерам запропонували страви традиційної української кухні

У суботу, 10 травня, прем’єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Польщі Дональд Туск та президент Франції Еммануель Макрон відвідали Київ, де провели зустріч із президентом Володимиром Зеленським. У поїзді їх годували українськими традиційними стравами.

Деталі про це розкрив відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. У своєму профілі у Facebook він показав короткий ролик підготовки до зустрічі, а також оприлюднив меню.

"Цих вихідних українська кухня знову працює на дипломатичному рівні. Бо, як на мене, це важливий елемент дипломатії й промоції нас", — написав він.

За даними Клопотенка, в меню входили:

Сирники з лекваром

Пиріжки з яблуками

Пиріжки з вишнями

Качана каша

Львівський сирник

Борщ з печі

Галушки

Палюшки

Голубці

Буковинська начинка

До страв світовим лідерам запропонували вино:

Піно Нуар від "Бейкуш"

Каберне Совіньйон від "Виноман"

Аліберне від "Виноман"

Артанія від "Бейкуш"

Першотвір від "Біологіст"

Клопотенко також показав відео, на якому зазначив, що Макрон замовив собі борщ та качану кашу, Стармер взяв сирники, Туск — галушки, а Мерц — львівські сирники.

Обід для європейських лідерів

Як повідомлялося раніше, 10 травня Туск, Стармер, Мерц та Макрон приїхали до Києва. Пізніше вони провели засідання у форматі "коаліції охочих", яка розглядає питання відправлення своїх миротворців до України після припинення вогню.