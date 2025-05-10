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Стало відомо, чим Макрона, Мерца та Стармера годували в поїзді УЗ

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Європейські лідери в Україні Новина оновлена 10 травня 2025, 22:47
Європейські лідери в Україні

Європейським лідерам запропонували страви традиційної української кухні

У суботу, 10 травня, прем’єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Польщі Дональд Туск та президент Франції Еммануель Макрон відвідали Київ, де провели зустріч із президентом Володимиром Зеленським. У поїзді їх годували українськими традиційними стравами.

Деталі про це розкрив відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. У своєму профілі у Facebook він показав короткий ролик підготовки до зустрічі, а також оприлюднив меню.

"Цих вихідних українська кухня знову працює на дипломатичному рівні. Бо, як на мене, це важливий елемент дипломатії й промоції нас", — написав він.

За даними Клопотенка, в меню входили:

  • Сирники з лекваром
  • Пиріжки з яблуками
  • Пиріжки з вишнями
  • Качана каша
  • Львівський сирник
  • Борщ з печі
  • Галушки
  • Палюшки
  • Голубці
  • Буковинська начинка

До страв світовим лідерам запропонували вино:

  • Піно Нуар від "Бейкуш"
  • Каберне Совіньйон від "Виноман"
  • Аліберне від "Виноман"
  • Артанія від "Бейкуш"
  • Першотвір від "Біологіст"

Клопотенко також показав відео, на якому зазначив, що Макрон замовив собі борщ та качану кашу, Стармер взяв сирники, Туск — галушки, а Мерц — львівські сирники.

Обід для європейських лідерів

Як повідомлялося раніше, 10 травня Туск, Стармер, Мерц та Макрон приїхали до Києва. Пізніше вони провели засідання у форматі "коаліції охочих", яка розглядає питання відправлення своїх миротворців до України після припинення вогню.

Теги:
#Дональд Туск #Євген Клопотенко #Еммануель Макрон #Фрідріх Мерц #Кір Стармер