На фото з зустрічі Макрона з Зеленським в Києві знайшовся цікавий момент

Фото зроблені на Майдані Незалежності

Еммануель Макрон разом з іншими лідерами Європи — Кіром Стармером, Фрідріхом Мерцем та Дональдом Туском, прибув до Києва у суботу, 10 травня. Разом з главою України Володимиром Зеленським, президент Франції, прем'єри Великобританії та Польщі й канцлер Німеччини вшанували пам'ять українських героїв на Майдані Незалежності.

На фото з заходу можна помітити цікавий момент — Макрон виглядає значно вищим за Зеленського. Хоча, згідно з відкритими даними, зріст президента України — 170 см, а президента Франції — 173 см.

Проте на фото різниця у зрості Зеленського та Макрона здається значно більшою. Важко сказати, чим пояснюється цей ефект, але глава Франції виглядає значно вищім за нашого президента на фото з різних ракурсів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в мережі розгорілися обговорення загадкової відмітини на скроні Зеленського, яка з'явилася днями. На одному з фото, опублікованих у соцмережах помітили довгу смужку на скроні президента. Коментатори активно висували гіпотези, що могло лишити такий слід. В ОП висунули власне припущення щодо його походження.