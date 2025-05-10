"Макрон став більше, ніж союзником": у ЗМІ розповіли про відносини президентів України та Франції

Президенти можуть говорити один з одним навіть без використання дипломатичних каналів

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон за час повномасштабного російського вторгнення зблизилися настільки, що їх тепер можна вважати друзями, а не просто союзниками. Вони часто спілкуються один з одним по різних каналах і звертаються один до одного на ім’я.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times. За даними джерел видання, вони об’єднані спільним інтересом – захистити український суверенітет не дозволити росіянам просунутися.

"У них рідкісні стосунки довіри та відповідальності", — сказала генеральний директор з міжнародних відносин та стратегії міністерства оборони Франції Еліс Руфо.

Джерела видання зазначають, що Макрон бачить Зеленського як сміливого лідера, який уособлює український опір. Зеленський вважає Макрона людиною, яка тримає своє слово і допомагає йому налагодити стосунки зі "складними лідерами" на кшталт президента США Дональда Трампа.

При цьому вони навіть не користуються дипломатичними каналами, а просто спілкуються через захищені лінії WhatsApp і Signal, щоб щось перевірити щось, обговорити якісь ідеї або звірити порядок денний. Іноді Макрон дзвонить просто через занепокоєння, особливо коли росіяни влаштовують новий обстріл.

Знайомство двох президентів розпочалося у 2019 році і тоді їх об’єднало те, що вони обоє були своєрідними аутсайдерами, яких далеко не всі сприймали всерйоз.

"Макрону сподобалася історія Зеленського, несподіваного президента, тому що Макрон теж був несподіваним президентом. Вони обидва були аутсайдерами, на яких люди не робили ставки", — розповіла колишній міністр закордонних справ Франції Наталі Луазо.

Відносини між двома президентами погіршилися після початку російського вторгнення, коли Макрон спробував підтримувати контакти з Путіним та спробувати знайти способи не тиснути на Росію надмірно. Тоді багато європейців та українців вважали це проявом наївності. Проте вже через чотири місяці Макрон відвідав зруйнований росіянами Ірпінь, що стало переломним моментом у відносинах президентів.

"Макрон сказав мені: "Нам так пощастило, що у нас є така людина. Ми можемо працювати з ним. Ми маємо зробити на нього ставку. Це того варте", — згадала Луазо підсумок зустрічі французького президента із Зеленським.

З того часу Макрон допомагав Зеленському знайти контакти з Трампом і згладити між ними гострі кути. Наприклад, після скандалу у Білому Домі лідер Франції допоміг делікатно налагодити стосунки. Крім того, саме він першим висунув ідею розміщення європейських сил в Україні.

Останнім часом, за даними французьких дипломатів, зміст розмов Макрона та Зеленського змінився, замість постачання зброї вони обговорюють можливості завершення вогню, вибудовування стосунків із Білим домом та навіть ситуацію на полі бою аж до назви населених пунктів.

"Макрон став більше, ніж союзником — я думаю, він став другом", — зазначив режисер Бернар-Анрі Леві, який знімає документальний фільм про Україну та спілкувався для цього з українським президентом.

Як повідомлялося раніше, 10 травня прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон приїхали до Києва. Пізніше вони провели засідання у форматі "коаліції охочих", яка обговорює можливості відправити своїх миротворців до України після припинення вогню.