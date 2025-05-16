Франція полегшила життя російській пропагандистській мережі: почали з розблокування рахунку

Росія десятиліттями просувала свої наративи в країнах Європи і не тільки — мережа діє по всьому світу

Росія має розгалужену шпигунську мережу у Європі. Частина — діє під "культурним прикриттям". Неодноразово така інформація з'являлась про "Русские дома", які офіційно просувають російські наративи у Європі. У Франції в лютому такій організації заблокували рахунки, але ненадовго.

Місцевий Мінфін пішов на поступки та розблокував рахунки "Русского дома" у Парижі. Поки це працює в обмеженому режимі — тільки для найнеобхідніших рахунків. При цьому організація весь цей час продовжувала діяльність — організовувала масштабні зустрічі, курси російської, виставки, вистави, заохочувала іноземців їхати до Росії тощо. Загалом цей центр діє вже 30 років.

В "Русский дом" регулярно водять школярів

"Русские дома" працюють в десятках країн. Ними керує Россотрудничетво. Ця російська агенція під санкціями з липня 2022 в Європі. В Румунії, Словенії, Північній Македонії, Хорватії та Чорногорії такі "дома" наразі не працюють. В Болгарії, Данії, Молдові, Польщі, Словаччині та Чехії — обмежили діяльність. Проте в багатьох країнах — все ще діють. Серед них Австрія, Угорщина, Німеччина, Іспанія, Фінляндія тощо. "Русский дом" на Кирпі місцеві ЗМІ звинувачували у вербуванні кіпріотів для роботи на Росію під прикриттям культурних подій. Звинувачення у шпигунстві з’являлись і щодо діяльності "Русского дома" в Баку, Азербайджан. Влада країни вимагали його закриття.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські спецслужби прозвітували про розкриття угорської шпигунської мережі. Угорщина своєю чергою теж заявила про "українських агентів". Їх знайшли серед дипломатів.