Шпигунський скандал набирає обертів: в Угорщині теж "знайшли" українських "агентів"

У приятеля Путіна Орбана Київ тепер звинувачують у всіх смертних гріхах

У п'ятницю, 9 травня, Угорщина відреагувала на викриття в Україні агентурної мережі угорської воєнної розвідки. У Будапешті звинуватили Київ в антиугорській пропаганді та оголосили про висилку двох українських дипломатів, які нібито шпигували на користь своєї країни.

"Крім фізичної війни, зіткнень у повітрі та на лінії фронту, в Україні ведеться і пропагандистська війна. Також очевидно, що в Україні часто використовується антиугорська пропаганда. Антиугорська пропаганда, яка у багатьох випадках виявилася такою, шо не має під собою жодних підстав. Тому я прошу всіх обережно ставитися до всіх подібних новин, що з'являються в українській пропаганді", — заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на пресконференції.

Пізніше глава угорської дипломатії опублікував відео у Facebook, в якому повідомив, що Будапешт висилає двох працівників посольства України та звинуватив нашу країну у "наклепі" та "антиугорській пропагандистській кампанії".

"Саме тому сьогодні ми вислали з Угорщини двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям в українському посольстві в Будапешті. Ми передали рішення і ноту послу України в Будапешті в останні кілька хвилин тут, в нашому офісі", — сказав Сіярто.

Причиною "наклепу" на Угорщину з боку Києва він назвав небажання Будапешта "втягуватись у війну", відмову у постачанні зброї та блокування членства України у ЄС.

"Телеграф" звернувся до Міністерства закордонних справ України с приводу ситуації, що склалася, але у відомстві утримались від коментарів.

Тим часом Шевченківський суд Києва обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою обом підозрюваним у шпигунській діяльності на користь Угорщині, повідомляє Суспільне.

Нагадаємо, СБУ вперше викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. Осередок збирав дані про оборону Закарпаття, настрої місцевих жителів та можливі сценарії введення угорських військ. У межах спецоперації затримано двох агентів: колишніх військового та військову, куратором яких був кадровий офіцер угорської розвідки.