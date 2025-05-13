У Європі пішли назустріч Трампу: до чого тут санкції проти Москви

Лідер США дає Москві черговий шанс

Європейські лідери готові почекати до можливої ​​зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Туреччині, перш ніж підштовхувати США до оголошення нових санкцій проти Москви. Сполучені Штати налаштовані дати можливість для переговорів між Росією та Україною 15 травня, які запропонував Кремль.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. За словами співрозмовників видання, після розмов між американськими та європейськими чиновниками в понеділок стало зрозуміло, що США хочуть почекати на результати зустрічі України та РФ у Туреччині, перш ніж посилювати тиск на Путіна.

Що буде, якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським

В цьому випадку, або якщо Росія не погодиться на негайне та безумовне припинення вогню на зустрічі 15 травня, європейські лідери закликатимуть президента США Дональда Трампа виконати свою погрозу запровадити санкції проти Москви. Проте наразі Кремль не повідомив, чи буде Путін присутній.

Адміністрація Трампа підготувала варіанти посилення економічного тиску на Росію. У дописі в соціальних мережах 8 травня Трамп заявив, що "США та їхні партнери запровадять подальші санкції", якщо припинення вогню не буде дотримуватися.

Що передувало

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини після візиту в Україну 10 травня вважали, що отримали згоду від Трампа на підтримку плану 30-денного припинення вогню, що мало початися з понеділка. В разі відмови РФ припинити вогонь, проти неї мали бути запроваджені узгоджені санкції США та Європи проти Росії.

Представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус заявив, що Євросоюз розпочне підготовку нового пакета санкцій щодо Росії, якщо до кінця дня 12 травня Москва не погодиться на запропоноване Україною та підтримане її партнерами 30-денне припинення вогню. Проте Трамп не підтримав це рішення та замість цього закликав Зеленського зустрітися з Путіним у Туреччині.

"У розмовах між американськими та європейськими чиновниками в понеділок американська сторона не чітко висловила свою думку щодо того, чи готова вона все ще запровадити санкції проти Росії, якщо напади продовжаться цього тижня, або що вона робитиме, якщо Путін відмовиться зустрітися із Зеленським і продовжить атакувати Україну, повідомили європейські чиновники", — пише Вloomberg.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", за даними The Guardian, втручання Трампа, який заявив, що Україна та Росія повинні "негайно розпочати" мирні переговори в Стамбулі, зірвало плани європейських країн змусити Сполучені Штати ввести нові санкції проти Росії. Зеленський не мав політичного простору для відмови через побоювання, що стосунки з Трампом знову зіпсуються, але красиво вийшов із ситуації, висунувши Путіну зустрічний ультиматум.