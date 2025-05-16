Франция облегчила жизнь российской пропагандистской сети: начали с разблокирования счета

Россия десятилетиями продвигала свои нарративы в странах Европы и не только – сеть действует по всему миру

Россия имеет разветвленную шпионскую сеть в Европе. Часть действует под "культурным прикрытием". Неоднократно такая информация появлялась о Русских домах, которые официально продвигают российские нарративы в Европе. Во Франции в феврале такой организации заблокировали счета, но ненадолго.

Местный Минфин пошел на уступки и разблокировал счета Русского дома в Париже. Пока это работает в ограниченном режиме – только для самых необходимых счетов. При этом организация все это время продолжала деятельность — организовывала масштабные встречи, курсы русского языка, выставки, спектакли, поощряла иностранцев ехать в Россию и т.д. В общей сложности этот центр действует уже 30 лет.

В Русский дом регулярно водят школьников

Русские дома работают в десятках стран. Ими руководит Россотрудничетво. Это российское агентство под санкциями с июля 2022 года в Европе. В Румынии, Словении, Северной Македонии, Хорватии и Черногории такие "дома" пока не работают. В Болгарии, Дании, Молдове, Польше, Словакии и Чехии — ограничили деятельность. Однако во многих странах — все еще действуют. Среди них Австрия, Венгрия, Германия, Испания, Финляндия и др. Русский дом на Кирпе местные СМИ обвиняли в вербовке киприотов для работы на Россию под прикрытием культурных событий. Обвинения в шпионаже появлялись и в отношении деятельности Русского дома в Баку, Азербайджан. Власти страны требовали его закрытия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские спецслужбы отчитались о раскрытии венгерской шпионской сети. Венгрия в свою очередь тоже заявила об "украинских агентах". Их нашли среди дипломатов.