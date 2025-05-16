Клоунада триває: російська пропаганда отримала методички, росіян готують до провалу переговорів

В методичках немає жодної конкретики щодо позиції Росії та про очікування результатів, зате є багато наказів брехати

Російський режим не вірить в успіх переговорів у Стамбулі, куди він відправив делегацію "алкашів з балалайками". Саме тому російські пропагандистські ЗМІ вже отримали "методички", як пояснювати росіянам провал керівника "делегації" Мединського та безпосередньо російського правителя Володимира Путіна.

Зокрема, російським пропагандистам наказали робити акцент на фігурі саме Мединського та писати, що він нібито продовжує "роботу", яку почав ще у 2022 році. Також російським ЗМІ наказано брехати про те, що формування делегації нібито відбулося без впливу США, або України.

При цьому в методичках, які отримали пропагандисти, немає жодної конкретики щодо позиції Росії та про очікування результатів. Зате є наказ говорити, що переговори, мовляв, відбуваються на "менш вигідних умовах" для України, ніж у 2022 році. Це один момент – у методичках багато уваги приділяється тому, як потрібно "висвітлювати" новий пакет санкцій Заходу проти РФ:

"Нові обмеження не зашкодять розвитку країни" – традиційна російська брехня;

"Росія ефективно долає санкційний тиск" – також брехня, оскільки це "подолання" коштує РФ величезних грошей;

"Держбюджет вже сформовано з урахуванням усіх санкцій", – цілковита брехня, оскільки нафта вже коштує значно дешевше, ніж закладалося у бюджеті Росії;

"Санкції проти енергетичного сектора не становлять загрози, оскільки енергокомплекс стабільний" – особливо після ударів по НПЗ.

Зазначимо, переговори української та російської делегацій мають початись у пʼятницю, 16 травня, вранці у Стамбулі. Делегацію України очолив міністр оборони Рустем Умеров. "Телеграф" писав, що Зеленський прокоментував склад російської делегації, наголосивши, що відсутність лідера Росії Володимира Путіна та присутність чиновників не найвищого рангу свідчить про неповагу до США та Туреччини.

Також "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що мирний процес між Україною та Росією не матиме реального поступу без його особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. На його думку, жодні переговори на рівні делегацій не здатні принести прорив без безпосередньої участі лідерів держав.