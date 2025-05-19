У Польщі оголосили остаточні результати першого туру виборів президента: хто переміг та що він каже про Україну

Один з кандидатів ревно підтримує Україну, інший виступає проти вступу в ЄС і НАТО

Мер Варшави Рафал Тшасковський здобув перемогу в першому турі президентських виборів у Польщі з результатом 31,36%. Його найближчий суперник, директор Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький, набрав 29,54% голосів виборців.

Як повідомили у виборчій комісії Польщі, обидва кандидати виходять до другого туру, який має визначити майбутнього президента країни. Польща залишається одним із найважливіших партнерів України з початку повномасштабної російської війни — країна надала військову допомогу нам на суму близько 144 млрд гривень.Тому зараз дуже важливо, хто саме буде переможцем у виборах президента, та яку позицію він займає щодо нашої держави.

Рафал Тшасковський — хто це та яка його позиція

Рафал Тшасковський

53-річний Тшасковський представляє ліберальну "Громадянську коаліцію", яку очолює нинішній прем'єр-міністр Дональд Туск. У політичному минулому Тшасковського — робота в Європарламенті та участь у президентських виборах 2020 року, де він поступився чинному президенту Анджею Дуді.

Кандидат послідовно підтримує євроатлантичний курс України та твердо ідентифікує Росію як агресора.

"Ми чітко знаємо, хто розв'язав війну — її почав Путін і його агресія. Ми чітко знаємо, хто є агресором, а хто — жертвою. Тиск потрібно чинити на агресора, а не на жертву агресії," — наголошував Тшасковський у березні.

Політик переконаний, що перемога Путіна в цій війні загрожуватиме не лише безпеці Польщі та Європи, а й Сполучених Штатів. Тшасковський вважає, що після війни Україна має стати частиною ЄС і НАТО, підкреслюючи: "Хто серйозно ставиться до наших інтересів, не може заперечувати членство України в НАТО".

Водночас нещодавно кандидат зробив неоднозначну заяву про те, що Україна має відігравати роль "буферної зони" між Росією та Європою, втім, детально ці слова він не пояснив.

"З часу, коли я працював в Європарламенті, я чітко заявляв, що Росія є загрозою, а Україна повинна бути буферною зоною", — сказав політик.

У своїй виборчій програмі Тшасковський виступає за збільшення оборонних витрат Польщі до 5% ВВП. Він закликає створити найпотужнішу армію в Європі серед країн НАТО, "якщо не рахувати Туреччини", наголошуючи, що Путін розуміє лише мову сили.

Кароль Навроцький

42-річний Кароль Навроцький, представник консервативної партії "Право і справедливість", виявляє більш стриману позицію щодо євроатлантичних прагнень України. Він раніше заявляв, що не бачить Україну "ні в ЄС, ні в НАТО", проте пов’язував він це питання лише з вирішенням історичних суперечок між Україною та Польщею, зокрема щодо Волинської трагедії.

"Дбаючи про польські інтереси, я б чітко повторив, що поки не будуть вирішені наші питання, включаючи ексгумацію жертв Волинського геноциду в Україні, я не бачу майбутнього для України в Європейському Союзі й в НАТО", — зазначав кандидат.

Під час телевізійних дебатів Навроцький заявив: "Ми підтримуємо Україну в її зусиллях перемогти пострадянську Росію. Це очевидно". Він додав, що у стратегічних інтересах Польщі — відбити "неоімперіалістичну загрозу з боку Росії".

Раніше "Телеграф" писав, чого чекати від виборів у Польщі і що фаворити кажуть про війну. Чи стане другом України новий президент Польщі?