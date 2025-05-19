В Польше объявили окончательные результаты первого тура выборов президента: кто победил и что он говорит об Украине

Один из кандидатов ревностно поддерживает Украину, другой выступает против вступления в ЕС и НАТО

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский одержал победу в первом туре президентских выборов в Польше с результатом 31,36%. Его ближайший соперник, директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, набрал 29,54% голосов избирателей.

Как сообщили в избирательной комиссии Польши, оба кандидата выходят во второй тур, который должен определить будущего президента страны. Польша остается одним из важнейших партнеров Украины с начала полномасштабной российской войны — страна предоставила военную помощь нам на сумму около 144 млрд гривен. Поэтому сейчас очень важно, кто именно будет победителем в выборах президента, и какую позицию он занимает по отношению к нашему государству.

Рафал Тшасковский — кто это и какова его позиция

Рафал Тшасковский

53-летний Тшасковский представляет либеральную "Гражданскую коалицию", возглавляемую нынешним премьер-министром Дональдом Туском. В политическом прошлом Тшасковского работа в Европарламенте и участие в президентских выборах 2020 года, где он уступил действующему президенту Анджею Дуде.

Кандидат последовательно поддерживает евроатлантический курс Украины и твердо идентифицирует Россию как агрессора.

"Мы четко знаем, кто развязал войну — ее начал Путин и его агрессия. Мы четко знаем, кто является агрессором, а кто — жертвой. Давление нужно оказывать на агрессора, а не на жертву агрессии", — отмечал Тшасковский в марте.

Политик уверен, что победа Путина в этой войне будет угрожать не только безопасности Польши и Европы, но и Соединенных Штатов. Тшасковский считает, что после войны Украина должна стать частью ЕС и НАТО, подчеркивая: "Кто серьезно относится к нашим интересам, не может отрицать членство Украины в НАТО".

В то же время, недавно кандидат сделал неоднозначное заявление о том, что Украина должна играть роль "буферной зоны" между Россией и Европой, впрочем, подробно эти слова он не объяснил.

"Со времени, когда я работал в Европарламенте, я четко заявлял, что Россия является угрозой, а Украина должна быть буферной зоной", — сказал политик.

В своей избирательной программе Тшасковский выступает за увеличение оборонных расходов Польши до 5% ВВП. Он призывает создать самую мощную армию в Европе среди стран НАТО, "если не считать Турции", отмечая, что Путин понимает только язык силы.

Кароль Навроцкий

42-летний Кароль Навроцкий, представитель консервативной партии "Право и справедливость", проявляет более сдержанную позицию по поводу евроатлантических стремлений Украины. Он ранее заявлял, что не видит Украину "ни в ЕС, ни в НАТО", однако связывал он этот вопрос только с разрешением исторических споров между Украиной и Польшей, в частности, относительно Волынской трагедии.

"Заботясь о польских интересах, я бы четко повторил, что пока не будут решены наши вопросы, включая эксгумацию жертв Волынского геноцида в Украине, я не вижу будущего для Украины в Европейском Союзе и НАТО", — отмечал кандидат.

В ходе телевизионных дебатов Навроцкий заявил: "Мы поддерживаем Украину в ее усилиях победить постсоветскую Россию. Это очевидно". Он добавил, что в стратегических интересах Польши отразить "неоимпериалистическую угрозу со стороны России".

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