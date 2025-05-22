Мережею шириться фейк про Зеленського та президента Сенегалу (фото)

Подібні дописи поширилися на низці платформ у соцмережах

У мережі з'явився фейковий допис, у якому президент Сенегалу Бассіру Діомайе Фай нібито висловлюється про те, що йому не подобається, коли в офісах висить його портрет. Проте ці слова насправді він не говорив — цитата належить президентові України Володимиру Зеленському.

Як повідомляє "AFP", у дописі індонезійською мовою в TikTok від 11 травня 2025 року, який переглянули більше 140 000 разів, промову Фая назвали "промовою, що вразила світ". Там показали кілька уривків, нібито з інавгурації молодого президента Сенегалу в 44 роки.

Оповідач цитує слова, що начебто належать Фаю: "Я справді не хочу, щоб мої фотографії були у ваших кабінетах, бо президент — це не ікона, не ідол і не портрет. Я лише слуга нації. Натомість повісьте фотографії своїх дітей і дивіться на них щоразу, коли ухвалюєте рішення".

Скриншот фейкового відео

Подібні дописи поширилися також у Facebook, Instagram і Threads. Однак зворотній пошук зображень показав, що відео є частиною офіційної церемонії інавгурації Фая 2 квітня 2024 року, а повний текст його промови не містить цих висловлювань.

Натомість у своїй промові Бассіру Діомайе Фай наголосив на відданості миру, демократичним цінностям та незалежності судової системи Сенегалу.

Підроблений допис (зліва)/офіційне відео з інавгурації Фая, AFP

Як зазначили журналісти, пошук за ключовими словами виявив, що ці цитати належать Зеленському, які він виголосив під час інавгурації 20 травня 2019 року. Там він сказав: "Ось чому я справді не хочу, щоб мої фотографії були у ваших кабінетах, адже президент — це не ікона, не кумир чи портрет. Повісьте фотографії своїх дітей і дивіться на них щоразу, коли ухвалюєте рішення".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 21 травня російські пропагандистські ресурси поширили повідомлення про нібито "просування" російських військ до адміністративного кордону Дніпропетровської області поблизу Новомиколаївки на Донеччині. Українські військові та офіційні представники спростовують ці заяви, називаючи їх черговою маніпуляцією.