"Спав і пропустив зустріч". Новий фейк Трампа про Зеленського швидко розвінчали (фото)

Він звинуватив українську сторону в неповазі до глави Мінфіну Штатів

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава України Володимир Зеленський нібито відмовився зустрічатися з міністром фінансів Скоттом Бессентом, який днями відвідав Київ для укладання угоди щодо рідкісноземельних мінералів. Трамп додав, що планує повернутися до цієї угоди.

За словами Трампа, в Києві з Бессентом нібито поводилися "досить грубо", а його зустріч з Зеленським начебто не відбулася. Про це пише CNN.

"Скотт Бессент поїхав туди, і з ним поводилися досить грубо, тому що, по суті, вони сказали йому "ні", а Зеленський спав і не міг зустрітися з ним. Він провів багато годин у поїзді, що є небезпечною поїздкою, і ми говоримо про міністра фінансів. Він поїхав туди, щоб підписати документ, і коли він туди приїхав, він повернувся порожнім. Вони не підписали документ", — поскаржився Трамп 19 лютого на борту літака.

Що відбулося насправді

Варто зазначити, що заяви Трампа не відповідають дійсності. Зеленський зустрічався з Бессентом і є фото їхньої зустрічі. Президент України пояснив, що не став підписувати меморандум між Україною та США щодо корисних копалин, адже він не містив достатніх гарантій для України та не захищав інтереси нашої країни. На сайті президента України повідомляли про цю зустріч та опублікували фото, на яких Зеленський та Бессент разом.

Що відомо про запропоновану США угоду

11 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" передати США рідкісноземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву. Вже наступного дня Штати передали Україні попередній документ угоди про партнерство у видобутку корисних копалин.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні надати Сполученим Штатам 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни. Зеленський відмовився підписувати цей документ. У Білому домі назвали його рішення "недалекоглядним".

Як повідомляв "Телеграф", за оцінками західних експертів, угода про доступ США до рідкісноземельних металів України, яку відмовився підписати Зеленський, була рівноцінна "економічній колонізації України". На думку колишнього британського дипломата Яна Бонда, схоже, що Трамп діє так, "ніби американці мають право захопити національні активи України в обмін на допомогу, яку вони надали раніше".

Раніше ми писали, що віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що угода зі США щодо використання природних копалин України досі обговорюється. За її словами, Україна "не відкинула" запропоновану США домовленість.