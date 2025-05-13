Операція "Турул": у мережі розганяють фейк про підготовку вторгнення Угорщини на Закарпаття

Автор профілю часто публікує проросійський та антиєвропейський контент на праву аудиторію угорців

У соцмережі X багато уваги привернув фейк про нібито намір Угорщини захопити Закарпатську область. Повідомлення такого змісту було проілюстровано кадрами перекидання військової техніки.

Відповідний запис був опублікований у профілі Based Hungary, який займається ретрансляцією російської пропаганди та роздуванням антиукраїнської повістки на угорську аудиторію. Саме повідомлення було переглянуто понад мільйон разів.

У ньому згадується про операцію "Турул", названу на честь птиці з угорської міфології. Для ілюстрації посту було використано відео з підготовки щорічного фестивалю Ludovika, де показують військову техніку.

Абсурдність самої ідеї проведення військової операції відзначив вбудований у соцмережу штучний інтелект Grok. Він зазначив, що це спекулятивний сценарій, який існує, щоб підігріти націоналістичні настрої в Угорщині, але не як реальні плани воєнної операції.

Крім того, він зазначив, що Угорщина навряд чи зможе провести військову операцію проти країни, чия армія в рази більша, краще оснащена і має реальний бойовий досвід. Grok наголосив, що політика Будапешта також акцентована на розв'язання двосторонніх проблем дипломатичним шляхом.

Як повідомлялося раніше, 9 травня СБУ викрила агентурну мережу Угорщини на Закарпатті. Група займалася вивченням військових можливостей та стану поліції. Крім того, вони намагалися з’ясувати настрої місцевих жителів на випадок, якщо угорська армія увійде до області.

У Будапешті після цього звинуватили Київ у антиугорській пропаганді та оголосили про висилку двох українських дипломатів, які нібито шпигували на користь своєї країни.