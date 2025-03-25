Реклама з порівнянням зарплати військових і підписки на "Нетфлікс" виявилася фейком, - ЦПД

Жодна українська держустанова її не розміщувала

Дивна реклама Міноборони про контракт для хлопців 18-24 років швидко розповсюдилася в українських соцмережах. На картинках плату за службу в армії порівнюють з вартістю підписки на "Нетфлікс".

Після перевірки з'ясувалося, що жодна державна установа не має відношення до цієї кампанії. Експерти Центру протидії дезінформації (ЦПД) заявили, що це фейк.

Центр протидії дезінформації перевірив цю інформацію у всіх відповідальних органах, включно з Міністерством оборони. Перевірка зайняла деякий час, бо треба було отримати відповіді від усіх держструктур.

Виявилося, що згадана реклама — це фейк, і жодна держустанова її не розміщувала. Фахівці вважають, що це може бути частиною інформаційної кампанії проти програми "контракт 18-24".

Спроби зірвати цю програму – це частина стратегії Росії з підриву обороноздатності України, наголошують в ЦПД.

Центр закликає українців довіряти лише перевіреним джерелам та критично оцінювати інформацію в мережі, особливо коли вона стосується важливих питань оборони країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що "контракт 18-24" розширюється, до програми долучаються нові бригади. Програма охопить 11 нових бойових підрозділів.