Сетью распространяется фейк о Зеленском и президенте Сенегала (фото)
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Подобные посты распространились на ряде платформ в соцсетях
В сети появилось фейковый пост, в котором президент Сенегала Бассиру Диомайе Фай якобы высказывается о том, что ему не нравится, когда в офисах висит его портрет. Однако эти слова на самом деле он не говорил – цитата принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как сообщает "AFP", в посте на индонезийском языке в TikTok от 11 мая 2025 года, которое просмотрели более 140 000 раз, речь Фая назвали "речью, поразившей мир". Там показали несколько отрывков, якобы из инаугурации молодого президента Сенегала в 44 года.
Рассказчик цитирует слова, будто принадлежащие Фаю: "Я действительно не хочу, чтобы мои фотографии были в ваших кабинетах, потому что президент — это не икона, не идол и не портрет. Я только слуга нации. Повесьте фотографии своих детей и смотрите на них каждый раз, когда принимаете решение".
Подобные посты распространились также в Facebook, Instagram и Threads. Однако обратный поиск изображений показал, что видео является частью официальной церемонии инаугурации Фая 2 апреля 2024 г., а полный текст его речи не содержит этих высказываний.
В своей речи Бассиру Диомайе Фай отметил преданность миру, демократическим ценностям и независимости судебной системы Сенегала.
Как отметили журналисты, поиск по ключевым словам обнаружил, что эти цитаты принадлежат Зеленскому, произнесенным им во время инаугурации 20 мая 2019 года. Там он сказал: "Вот почему я действительно не хочу, чтобы мои фотографии были в ваших кабинетах, ведь президент — это не икона, не кумир или портрет. Повесьте фотографии своих детей и смотрите на них каждый раз, когда принимаете решение".
Ранее "Телеграф" сообщал, что 21 мая российские пропагандистские ресурсы распространили сообщения о якобы "продвижении" российских войск к административной границе Днепропетровской области вблизи Новониколаевки Донецкой области. Украинские военные и официальные представители опровергают эти заявления, называя их очередной манипуляцией.