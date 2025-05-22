Сетью распространяется фейк о Зеленском и президенте Сенегала (фото)

Подобные посты распространились на ряде платформ в соцсетях

В сети появилось фейковый пост, в котором президент Сенегала Бассиру Диомайе Фай якобы высказывается о том, что ему не нравится, когда в офисах висит его портрет. Однако эти слова на самом деле он не говорил – цитата принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает "AFP", в посте на индонезийском языке в TikTok от 11 мая 2025 года, которое просмотрели более 140 000 раз, речь Фая назвали "речью, поразившей мир". Там показали несколько отрывков, якобы из инаугурации молодого президента Сенегала в 44 года.

Рассказчик цитирует слова, будто принадлежащие Фаю: "Я действительно не хочу, чтобы мои фотографии были в ваших кабинетах, потому что президент — это не икона, не идол и не портрет. Я только слуга нации. Повесьте фотографии своих детей и смотрите на них каждый раз, когда принимаете решение".

Скриншот фейкового видео

Подобные посты распространились также в Facebook, Instagram и Threads. Однако обратный поиск изображений показал, что видео является частью официальной церемонии инаугурации Фая 2 апреля 2024 г., а полный текст его речи не содержит этих высказываний.

В своей речи Бассиру Диомайе Фай отметил преданность миру, демократическим ценностям и независимости судебной системы Сенегала.

Поддельное сообщение/официальное видео по инаугурации Фая, AFP

Как отметили журналисты, поиск по ключевым словам обнаружил, что эти цитаты принадлежат Зеленскому, произнесенным им во время инаугурации 20 мая 2019 года. Там он сказал: "Вот почему я действительно не хочу, чтобы мои фотографии были в ваших кабинетах, ведь президент — это не икона, не кумир или портрет. Повесьте фотографии своих детей и смотрите на них каждый раз, когда принимаете решение".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 21 мая российские пропагандистские ресурсы распространили сообщения о якобы "продвижении" российских войск к административной границе Днепропетровской области вблизи Новониколаевки Донецкой области. Украинские военные и официальные представители опровергают эти заявления, называя их очередной манипуляцией.