Фейк про арешт Зеленського від імені Трампа запустили в соцмережі

У ЦПД помітили важливий нюанс

У мережі активно поширюється інформація, що нібито син Дональда Трампа Беррон на своїй сторінці у мережі Х пише, що президента України Володимира Зеленського чекає арешт. Проте це не правда.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко, заява нібито сина Трампа — фейк, як і його сторінка у мережі.

"Ніякий син Трампа не казав нічого про те, що на президента України чекає арешт", — наголосив він

За його словами, ця сторінка не належить Беррону Трампу, навіть попри наявність блакитної галочки. Ба більше у шапці самого профілю вказано, що це сторінка, яка поширює новини щодо президента Трампа.

"В Х створена низка подібних акаунтів з іменами членів родини президента США, які постять новини. Це була, схоже, інформаційна стратегія політичної кампанії, бо члени родини були впізнаваними і важливими її складовими. І фактично ці акаунти мають велику аудиторію. Але вони не є офіційними каналами цих членів родини, просто новинні агрегатори", — наголосив Коваленко.

Нагадаємо, новий фейк Трампа про Зеленського швидко розвінчали. Він стосувався нібито відмови Зеленського зустрічатися з міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому президент США Трамп висуває купу претензій Україні та Європі.