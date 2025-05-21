Черговий фейк? Що відомо про "вихід росіян" на адмінкордон Дніпропетровщини

Жодних адекватних доказів росіяни не надали

21 травня російські пропагандистські ресурси поширили заяви про нібито вихід військ РФ до адміністративного кордону Дніпропетровської області поблизу Новомиколаївки на Донеччині. Українські військові та посадовці спростовують цю інформацію та називають її черговою маніпуляцією.

Як повідомили джерела Суспільного у Збройних силах України, жодного просування росіян на територію Дніпропетровщини немає. Керівник Новопавлівської військової адміністрації Костянтин Сімонов підтвердив, що ситуація на фронті залишається складною, але стабільною, і суттєвих змін зафіксовано не було.

Оновлено: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак спростував інформацію про нібито прорив російських військ до кордонів області. За його словами, така "новина" є фейковою, як і фото, що поширюється разом із нею. Лисак наголосив, що публікація цих матеріалів є свідомою інформаційною атакою з боку ворога з метою залякування мешканців, поширення паніки та дестабілізації ситуації в регіоні. Він закликав громадян не піддаватися провокаціям і отримувати інформацію виключно з офіційних джерел.

У 37-й окремій бригаді морської піхоти також запевнили, що ворог проривів не здійснював, а українські підрозділи на окремих ділянках фронту навіть перейшли в контрнаступ.

Сумнів щодо "доказів" російського просування висловив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс". Він звернув увагу на те, що на фото, яке поширюють російські канали, зображено поле без видимих орієнтирів, а прапор встановлено нібито на адмінкордоні – без жодного підтвердження місцевості.

За його словами, зображення знято з використанням зуму., аби унеможливити OSINT-ідентифікацію. "Мавпи трошки обіс*ались", – прокоментував військовий. Більшу загрозу, на його думку, становить активність FPV-дронів біля Межової, що потребує оперативного реагування.

Згідно з мапою Deepstate, станом на 20 травня російські сили дійсно вели наступ у напрямку Новомиколаївки, однак перебували ще за кілька кілометрів від кордону з Дніпропетровською областю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що стратегічною метою російських окупаційних військ у 2025 році та надалі залишається повне захоплення територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які незаконно включено до складу РФ і закріплено в її конституції. Для реалізації цього плану окупанти планують залучити відповідні сили й ресурси, які можуть бути задіяні вже влітку.