Дівчата також можуть підписати "Контракт 18-24"

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Після завершення військового контракту жінка може самостійно вирішити, чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя. Водночас після звільнення їй надається відстрочка від мобілізації щонайменше на шість місяців.

Як пояснила в коментарі "Телеграфу" військова адвокатка юридичної компанії "Приходько та партнери" Єлизавета Грецьких, тривалість відстрочки залежить від умов контракту та участі в бойових діях.

Більше подробиць у матеріалі: " Дружина пішла служити — чоловіка не мобілізують? Є один важливий нюанс ".

Зокрема, для контрактів на 14 місяців і від шести місяців до базового строку додають ще три місяці за кожні 30 днів безпосередньої участі в боях. Для 24-місячних контрактів передбачено один додатковий місяць за кожні 30 днів бойової участі.

Окремо діє програма "Контракт 18-24", доступна також дівчатам віком від 18 до 24 років. Однак мотиваційні строки відстрочки на неї не поширюються.

Отже, після завершення контракту військовослужбовиці мають право на гарантований період відпочинку від мобілізації, а його тривалість залежить від виду контракту та бойового досвіду.