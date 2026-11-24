Звільнилася після контракту й отримала відстрочку: скільки часу можна не хвилюватися про мобілізацію
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Дівчата також можуть підписати "Контракт 18-24"
Після завершення військового контракту жінка може самостійно вирішити, чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя. Водночас після звільнення їй надається відстрочка від мобілізації щонайменше на шість місяців.
Як пояснила в коментарі "Телеграфу" військова адвокатка юридичної компанії "Приходько та партнери" Єлизавета Грецьких, тривалість відстрочки залежить від умов контракту та участі в бойових діях.
Більше подробиць у матеріалі: "Дружина пішла служити — чоловіка не мобілізують? Є один важливий нюанс".
Зокрема, для контрактів на 14 місяців і від шести місяців до базового строку додають ще три місяці за кожні 30 днів безпосередньої участі в боях. Для 24-місячних контрактів передбачено один додатковий місяць за кожні 30 днів бойової участі.
Окремо діє програма "Контракт 18-24", доступна також дівчатам віком від 18 до 24 років. Однак мотиваційні строки відстрочки на неї не поширюються.
Отже, після завершення контракту військовослужбовиці мають право на гарантований період відпочинку від мобілізації, а його тривалість залежить від виду контракту та бойового досвіду.
Раніше "Телеграф" пояснював, чому довідка з поліції про втрату телефона не гарантує захисту від штрафу ТЦК.