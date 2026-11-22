Залишилося два дні: в "АТБ" популярний продукт подешевшав майже на 300 грн
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Мережа знизила ціни на цілу низку продуктів
У супермаркетах "АТБ" покупці можуть придбати популярну розчинну каву зі значною знижкою. Акційна пропозиція дозволяє заощадити майже 300 гривень на одній упаковці.
Скільки тепер коштує Jacobs Monarch вагою 280 г та до якої дати діє знижка, з’ясував "Телеграф". Акційна ціна суттєво відрізняється від попередньої вартості товару.
Більше подробиць у матеріалі: "В "АТБ" знизили ціни на популярні товари: що можна купити зі знижкою до 45%".
Тож, кава Jacobs Monarch вагою 280 г зараз продається за 409,90 грн замість 701,90 грн. Знижка становить 41%, а покупці можуть заощадити 292 грн на одній упаковці.
Пропозиція діє до 24 листопада, тож охочим скористатися нижчою ціною варто врахувати термін акції. Перед покупкою також треба перевірити актуальну вартість товару на сайті або безпосередньо в магазині, адже акційні пропозиції мають обмежений період дії.
Раніше "Телеграф" розповідав, які цінники змінили в супермаркетах "АТБ" та на яких продуктах можна заощадити. Зокрема, йшлося про знижку 70 гривень на ковбасу та понад 100 гривень на креветки.