Мережа знизила ціни на цілу низку продуктів

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У супермаркетах "АТБ" покупці можуть придбати популярну розчинну каву зі значною знижкою. Акційна пропозиція дозволяє заощадити майже 300 гривень на одній упаковці.

Скільки тепер коштує Jacobs Monarch вагою 280 г та до якої дати діє знижка, з’ясував "Телеграф". Акційна ціна суттєво відрізняється від попередньої вартості товару.

Більше подробиць у матеріалі: "В "АТБ" знизили ціни на популярні товари: що можна купити зі знижкою до 45%".

Тож, кава Jacobs Monarch вагою 280 г зараз продається за 409,90 грн замість 701,90 грн. Знижка становить 41%, а покупці можуть заощадити 292 грн на одній упаковці.

На сторінці товару "АТБ" позначила знижку на каву як 41%

Пропозиція діє до 24 листопада, тож охочим скористатися нижчою ціною варто врахувати термін акції. Перед покупкою також треба перевірити актуальну вартість товару на сайті або безпосередньо в магазині, адже акційні пропозиції мають обмежений період дії.

Раніше "Телеграф" розповідав, які цінники змінили в супермаркетах "АТБ" та на яких продуктах можна заощадити. Зокрема, йшлося про знижку 70 гривень на ковбасу та понад 100 гривень на креветки.