У грудні Росія може посилити ракетні обстріли України

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Росія нарощує випуск ракет, але для України є гарна новина: за останні кілька місяців Сили оборони вразили 16 російських установок. Їх набагато складніше виробляти, ніж ракети.

Про це розповів військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко в ефірі Radio NV 24 листопада.

За його словами, Росія застосовує нещодавно випущені ракети, але це не призвело до скорочення її запасів.

Чому листопад може стати рекордним з обстрілу

Міністр оборони України Євген Хмара повідомив, що Росія випускає приблизно одну балістичну ракету щоп’ять годин і намагається прискорити виробництво. Мусієнко, посилаючись на повідомлення української розвідки, зазначив, що зростає й загальний випуск ракет.

"Зараз противник готує і починає використовувати запаси, особливо крилатих ракет", — сказав Мусієнко.

За його оцінкою, якщо до кінця листопада 2026 року відбудеться ще одна атака, місяць стане рекордним з ракетних обстрілів за осінь. У вересні та жовтні обстріли не досягали такого рівня. Порівнянні атаки були у травні, а після травня та червня інтенсивність обстрілів знизилася, особливо за балістичними ракетами.

Мусієнко очікує, що в грудні Росія буде застосовувати більше ракет. Використання щойно випущених боєприпасів, за його словами, не дає підстав вважати, що російські війська витрачають усе, що надходить із заводів, і залишаються без резерву.

Олександр Мусієнко

Що для України означає втрата російських установок

За словами Хмари, серед уражених за останні кілька місяців установок – пускові комплекси "Іскандер" та С-400. Мусієнко наголосив, що на виробництво пускової установки йде більше часу, ніж на випуск ракети. Тому зростання виробництва боєприпасів саме собою не компенсує втрату техніки, з якої їх запускають.

"Поразка пускових установок – це наша ППО сьогодні, на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів для систем Patriot", – сказав Мусієнко.

Україна зазнає дефіциту ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

За його оцінкою, додаткові засоби протиповітряної оборони допомагають Україні відбивати атаки, але поки що не дозволяють перехоплювати всі балістичні ракети та реактивні безпілотники.

Як повідомляв "Телеграф", офіцер ЗСУ Сергій Місюра оцінив нічну атаку 20 листопада: українська ППО перехопила 79 із 84 крилатих ракет, тобто близько 94% за оцінкою атаки. Цей показник дає контекст до теми російських ракетних ударів, але сам не свідчить про зміну запасів ракет або виробництва пускових установок.