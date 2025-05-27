"Путін грається з вогнем": росіяни запустили по Україні ракети після погроз Трампа

Поки невідомо, чи голова Білого дому робитиме які-небудь кроки

Президент США Дональд Трамп, по суті, зізнався, що весь цей час рятував Росію від найгіршого, а потім додав, що Володимир Путін "грається з вогнем". На тлі цього в Україні оголосили масштабну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Своє повідомлення Трамп написав у соцмережі Truth. За його словами, з Росією могло б статися багато "поганих речей", якби не він.

"Чого Володимир Путін не розуміє, так це того, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей, і я маю на увазі ДУЖЕ ПОГАНИХ. Він грає з вогнем!", — написав американський президент.

Цікаво, що погрози Трампа схоже не справили враження на росіян, оскільки в Білорусі після цього підняли в повітря літак-розвідник, який міг намагатися виявити позиції ППО України в західних областях.

Після цього у багатьох українських областях оголосили масштабну повітряну тривогу. За даними моніторів, росіяни здійснили запуски модифікованих ракет ППО з комплексів С-300/С-400. Ракети пролетіли над Сумською областю та зникли з радарів над Ніжинським районом Чернігівської області.

Як повідомлялося раніше, Трамп тривалий час намагався відігравати роль "миротворця", поступово йдучи на поступки Росії. Однак його зусилля не мали успіху, а окупанти продовжили завдавати ударів по Україні. Після останньої серії масштабних ударів, Трамп почав чіткіше озвучувати своє невдоволення діями Кремля. В останньому повідомленні американський лідер навіть сказав, що Путін збожеволів.

При цьому незадоволення висловлюють і члени Республіканської партії США. Наприклад, впливовий сенатор Ліндсі Грем уже вимагає запровадження жорстких санкцій проти Росії.