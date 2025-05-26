Путін збожеволів, а Зеленський багато говорить: Трамп розкритикував лідерів України та Росії

Надовго Трампа не вистачило, покритикувавши Путіна, він взявся за Зеленського та Байдена

Президент США Дональд Трамп на тлі ракетних атак Росії на Україну розкритикував російського правителя Володимира Путіна та заявив, що той "став абсолютно божевільним". За словами Трампа, якщо Путін зважиться спробувати захопити всю Україну, на Росію чекає неминучий крах.

Про це американський президент написав у власній соцмережі Truth Social. Трамп виступив із критикою на адресу Путіна після того, як Росія завдала по Україні кілька масованих ракетних ударів та запустила багато ударних дронів.

"У мене завжди були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним із Росії, але з ним щось сталося. Він став абсолютно божевільним! Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети та безпілотники запускають по містах в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він хоче отримати ВСЮ Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявиться правдою, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії", – сказано у повідомленні Трампа.

Втім, надовго Трампа не вистачило. Трохи покритикувавши Путіна, президент США обрушився на президента України Володимира Зеленського, заявивши, що слова українського лідера, мовляв, "створюють проблеми".

"Точно так само і президент Зеленський не приносить користі своїй країні, кажучи так, як він говорить. Усе, що виходить із його вуст, створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинити", – насмілився сказати Трамп.

Окрім цього, він вчергове вдався до заяви, що це, мовляв, "війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не Трампа". Традиційно звинувативши в усіх гріхах лідера країни, яка не бажає капітулювати перед російським режимом та свого хворого на рак попередника, Трамп додав, що він нібито бачить себе лише миротворцем – що взагалі не в'яжеться з його реальними діями.

Зазначимо, раніше Трамп заявив, що він "незадоволений" Путіним через атаки на Україну. В оточенні президента США також прокоментували російські атаки негативно. Зокрема, спецпредставник з питань України Кіт Келлог заявив, що "ці напади ганебні" та висунув Путіну вимогу припинити вогонь негайно. А пастор Марк Бернс, який відвідував Україну та дав інтерв'ю "Телеграфу", заявив, що російські атаки на Україну не просто вбивають цивільне населення, а "підривають фундаментальні принципи гуманності та норми ведення збройних конфліктів". Бернса вважають духовним радником Трампа, тому його слово має велику вагу в Вашингтоні.

Відреагували на російську атаку і в Конгресі США. Конгресмен від Республіканської партії США Дон Бейкон виступив із вимогою "озброїти до зубів" Збройні сили України та ввести проти російського режиму максимально суворі санкції. За його словами, Росія, влаштувавши масований обстріл України 25 травня, продемонструвала, що вона не зацікавлена у мирних переговорах.