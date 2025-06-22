Іран готує відповідь на бомбардування США: це буде серйозним ударом по нафтовому ринку

США пригрозили наслідками у разі перекриття протоки

Американські бомбардувальники завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану і тепер світ чекає на відповідь від Тегерана. Не виключено, що таким буде перекриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% усього світового трафіку нафти.

Про це повідомляє іранське державне видання pressTV. Наголошується, що парламент країни вже ухвалив подібне рішення, проте остаточне рішення залишатиметься за Вищою радою національної безпеки.

На тлі цього США звернулися до Китаю із закликом переконати Іран не перекривати протоку. Там повідомили, що не планують нових військових операцій, але ситуація може змінитися, якщо Тегеран все ж таки її перекриє.

"Якщо Іран вирішить закрити Ормузьку протоку, це стане великою ескалацією конфлікту і спричинить відповідь з боку США", — повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

Ормузька протока це єдиний морський шлях, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Оскільки в цьому регіоні є кілька ключових країн, які видобувають нафту, закриття протоки може призвести до різкого стрибка цін на нафту.

За оцінками експертів, через неї проходить близько 20% світової нафти, що дорівнює 17-18 мільйонів барелів на день. Також це важливий маршрут для постачання зрідженого газу з Катару.

Після ударів США Перську затоку залишило 17 танкерів, а увійшли до неї лише три. За даними сервісу Marine Traffic, судна виходили з протоки великими групами, побоюючись бути затриманими. Ще близько 37 танкерів перебували перед протокою, мабуть, намагаючись оцінити ризики входження.

Перська затока — один із найжвавіших маршрутів для нафтової торгівлі

Ормузька протока — єдиний морський шлях із Перської затоки

Як повідомлялося раніше, у ніч на 22 червня США приєдналися до операції Ізраїлю з бомбардування ядерних об’єктів Ірану, завдавши ударів по трьох з них. За даними Пентагону, всі вони в результаті атаки були знищені.