Таємний завод глибоко під горою: де захований головний ядерний об’єкт Ірану

Об’єкт дуже складно зруйнувати

В останні дні Ізраїль завдав серії руйнівних ударів по Ірану, проте не виключено, що ключовий ядерний об’єкт залишився неушкодженим. Річ у тому, що він може перебувати під горою на глибині півкілометра.

Об’єкт розташований неподалік міста Фордо, що на південь від Тегерана. Що відомо про секретний завод розповіло видання Financial Times.

Згідно з іранськими даними, Фордо зазнав обстрілу в суботу, 14 червня, проте збитки для заводу виявилися незначними.

"Фордо буде складно дістати без США. Він добре укріплений і знаходиться глибоко під горою. Я не впевнений, яких збитків ми зможемо там завдати", — сказав Денні Цитринович, експерт з Ірану в Інституті досліджень національної безпеки в Тель-Авіві.

Видання зазначає, що подібні об’єкти є практично у кожної ядерної країни, наприклад, у США є гора Рейвен-Рок у Пенсільванії, у Росії гора Ямантау в південній частині Уралу, а у Китаю підземний бункер для атомних підводних човнів Лунпо.

Про існування об'єкта в Фордо стало відомо восени 2009 року, коли західні розвідки розсекретили дані про те, що Іран таємно побудував секретний завод усередині гори і він точно не призначений для мирних цілей. Розкриття інформації було настільки несподіваним, що Іран засудила навіть Росія, а Китай надіслав попередження.

Вид на Фордо із супутника MAXAR

Після цього ООН посилила санкції проти Тегерану. Зрештою у 2015 році він погодився перетворити Фордо на дослідницький центр, зменшити кількість центрифуг та зупинити збагачення урану на 15 років, допустивши до своїх ядерних програм міжнародних спостерігачів. Цей договір, відомий як Спільний всеосяжний план дій, проіснував три роки, а вже в 2018 році президент США Дональд Трамп по суті його нівелював.

2021 року на ядерному об’єкті в сусідньому Нетензі стався вибух, в якому Іран звинуватив Ізраїль, після чого центрифуги перенесли до Фордо. Там іранські запаси низькозбагаченого урану почали переробляти на стан потенційно придатний для створення ядерної зброї. На думку аналітиків, якщо цей об’єкт не зруйнують ізраїльські атаки, Тегеран вийде з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, припинити співпрацю з МАГАТЕ і створити ядерну бомбу в короткі терміни.

Знімок об’єкту зсередини

Саме цим і погрожував Іран у разі, якщо його ядерні об’єкти зазнають нападу. Втім, аналітики не виключають, що такий крок змусить США втрутитися у війну та завдати удару по Фордо.

Фордо на карті

Проблема також полягає в тому, що у Тегерана може бути ще один куди більший ядерний об’єкт за кілька кілометрів на південь від Натанза. І на цей об’єкт жодного разу не допускалися спостерігачі МАГАТЕ, а тому ніхто достеменно не знає, що там може бути.

Як повідомлялося раніше, з 13 червня Ізраїль та Іран обмінюються ракетними ударами. Ізраїльська влада пояснила це тим, що Тегеран планував вбивство прем’єра країни Біньяміна Нетаньяху, а також президента США Дональда Трампа.