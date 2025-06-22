США вдарили по Ірану найдорожчими бомбардувальниками у світі: що відомо про ці "невидимки" (фото)

Станом на 2025 рік Штати мають 19 таких бомбардувальників

Сполучені Штати Америки для ударів по ядерних об’єктах Ірану застосували малопомітні, важкі стратегічні бомбардувальники B-2. Вони призначені, зокрема, для прориву щільної оборони ППО і є найдорожчими літаками у світі та історії авіації.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає історію створення бомбардувальника Northrop B-2 Spirit (скорочено — В-2), а також про його характеристики та вартість. Відомо, що станом на 2025 Повітряні сили США мають 19 B-2 на озброєнні.

Зазначимо, що ввечері 21 червня стало відомо про виліт В-2 зі своєї бази до Міссурі. А пізніше Reuters з посиланням на американського чиновника написав, що США завдали ударів бомбардувальниками B-2 по ядерних об’єктах Ірану.

B-2 Spirit — що про нього відомо

Це американський малопомітний стратегічний бомбардувальник, побудований за схемою "крило, що літає", яка підвищує можливість збільшення швидкості польоту.

Призначений для прориву щільної ППО супротивника та доставки звичайного або ядерного бомбового навантаження. Для забезпечення малопомітності на літаку широко використані стелс-технології: літак покритий радіопоглинаючими матеріалами, створений за аеродинамічною схемою "крило, що літає", реактивні струмені двигунів екрануються

Цей літак почали створювати ще 1979 року за програмою "Advanced Technology Bomber " (ATB). Після оцінки проєктів конкурс ATB було скорочено до двох команд – Northrop/Boeing та Lockheed/Rockwell, кожна команда отримала контракт на подальші дослідження.

B-2 Spirit. Фото: US Air Force

Проєкт Northrop отримав позначення B-2 під назвою Spirit. Дизайн літака було змінено в середині 80-х років, що затримало перший політ на два роки й змусило витратити ще 1 мільярд. доларів на програму розробки. До 1989 року на розробку бомбардувальника було витрачено 23 млрд доларів США.

Вперше B-2 показали громадськості 22 листопада 1988 року. на заводі ПС № 42 у Палмдейлі, Каліфорнія, де його і зібрали. Перший громадський політ відбувся 17 липня 1989 р.

Характеристики В-2

Цей бомбардувальник може нести різні типи бомб. До них відносяться звичайні та ядерні, а також крилаті ракети.

Екіпаж: 2 особи;

Розмах крила: 52,42 м;

Довжина: 21,03 м;

Висота: 5,18 м;

Площа крила: 460 м ²;

Маса: порожнього: 72575 кг;

Як улаштований B-2 Spirit. Фото: Вікіпедія

Максимальна злітна маса: 152634 кг;

Ядерна зброя: 16 х В61-11 або 16 х B83;

Звичайні бомби: 80 x Mk.82 або 16 x Mk.84 або 36 касетних бомб x CBU-87/CBU-89 GATOR;

Високоточна зброя: 8 х GBU-27 або AGM-154 JSOW або 12 х JDAM;

Крилаті ракети: 16 х AGM-158 JASSM.

B-2 Spirit під час дозаправки над Тихим океаном. Фото: Вікіпедія

Вартість бомбардувальника

Ціна бомбардувальника B-2 Spirit складає близько 2,1 млрд доларів за одну одиницю. Висока вартість літака переважно зумовлена скороченням його закупівель.

B-2 є найдорожчим літаком у світі та, ймовірно, найдорожчим літаком в історії авіації.

Бомбардувальник B-2 Spirit. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 червня президент США Дональд Трамп у приватному порядку схвалив план атаки американських військ на Іран.