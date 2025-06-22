Иран готовит ответ на бомбардировки США: это будет серьезным ударом по нефтяному рынку

США пригрозили последствиями в случае перекрытия пролива

Американские бомбардировщики нанесли удары по ядерным объектам Ирана и теперь мир ждет ответа от Тегерана. Не исключено, что таковым будет перекрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% всего мирового трафика нефти.

Об этом сообщает иранское государственное издание pressTV. Отмечается, что парламент страны уже принял подобное решение, однако окончательное решение будет оставаться за Высшим советом национальной безопасности.

На фоне этого США обратились к Китаю с призывом убедить Иран не перекрывать пролив. Там сообщили, что не планируют новых военных операций, но ситуация может измениться, если Тегеран все же его перекроет.

"Если Иран решит закрыть Ормузский пролив, это станет большой эскалацией конфликта и повлечет за собой ответ со стороны США", — сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

Ормузский пролив это единственный морской путь, который соединяет Персидский залив с Индийским океаном. Поскольку в этом регионе находится несколько ключевых стран, добывающих нефть, закрытие пролива может привести к резкому скачку цен на нефть.

По оценкам экспертов, через пролив проходит около 20% мировой нефти, что равно 17-18 миллионов баррелей в день. Также это важный маршрут для поставок сжиженного газа из Катара.

После ударов США Персидский залив покинуло 17 танкеров, а вошли в него лишь три. Согласно данным сервиса Marine Traffic суда выходили из пролива крупными группами, опасаясь быть задержанными. Еще около 37 танкеров находились перед проливом, по всей видимости, пытаясь оценить риски вхождения.

Персидский залив - один из самых оживленных маршрутов для нефтяной торговли

Ормузский пролив - единственный морской путь из Персидского залива

Как сообщалось ранее, в ночь на 22 июня США присоединились к операции Израиля по бомбардировке ядерных объектов Ирана, нанеся удары по трем из них. П данным Пентагона все они в результате атаки были уничтожены.