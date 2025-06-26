Пєсков заснув під час виступу Путіна та потрапив на відео. І це не вперше

Складається враження, що рупор Кремля веде досить бурхливе життя

У четвер, 26 червня, під час виступу президента Російської Федерації Володимира Путіна на Євразійському економічному форумі в Мінську його прессекретар Дмитро Пєсков вирішив подрімати.

Відповідне відео опублікував російський Telegram-канал "Смотри". На кадрах видно, що очі майже закриті, а зіниці рухаються як під час фази "швидкого" сну. Потім очі рупора Кремля зовсім заплющилися. У цей момент оператор вирішив перевести камеру на сцену, щоби не ганьбити пресслужбу.

Це не перший випадок, коли кремлівський речник бачить солодкі сни під час виступів свого боса. На спільній пресконференції Путіна та глави Туреччини Реджепа Ердогана у 2016 році він засинав кілька разів і навіть мало не впав зі стільця.

Пєсков спить на прес-конференції Путіна та Ердогана

Пісків мало не впав зі стільця, так міцно заснув

Випадки, коли наближені російського диктатора сплять під час його промови, взагалі не є рідкістю. Особливо любить подрімати під казки глави Кремля його попередник Дмитро Медведєв. Тому за експрезидентом уважно стежать журналісти, сподіваючись зловити цінний кадр.

Один із таких моментів стався у лютому 2023 року під час звернення глави Кремля Володимира Путіна до Федерального зібрання у Москві. Медведєв тоді сперся на голову Держдуми РФ В’ячеслава Володіна, щоб не впасти.

Медведєв спить під час звернення Путіна, спершись на Володіна

Нагадаємо, за 20 днів до повномасштабного вторгнення Росії до України сам Путін заснув на урочистій церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні під час виходу країн. Цікаво, що він спав саме під час виходу представників української збірної.