Песков уснул во время выступления Путина и попал на видео. И это не впервые

Складывается впечатление, что рупор Кремля ведет довольно бурную жизнь

В четверг, 26 июня, во время выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на Евразийском экономическом форуме в Минске, его пресс-секретарь Дмитрий Песков решил вздремнуть.

Соответствующее видео опубликовал российский Telegram-канал "Смотри". На кадрах видно, что его глаза почти закрыты, а зрачки двигаются как во время фазы "быстрого" сна. Затем глаза рупора Кремля и вовсе закрылись. В этот момент оператор решил перевести камеру на сцену, чтобы не позорить пресс-службу.

Это не первый случай, когда кремлевский пресс-секретарь видит сладкие сны во время выступлений своего босса. На совместной пресс-конференции Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана в 2016 году он засыпал несколько раз и даже чуть не упал со стула.

Песков спит на пресс-конференции Путина и Эрдогана

Песков чуть не упал со стула, так крепко уснул

Случаи, когда приближенные российского диктатора спят во время его речи, вообще не являются редкостью. Особенно любит вздремнуть под сказки главы Кремля его предшественник Дмитрий Медведев. Поэтому за экс-президентом внимательно следят журналисты в надежде поймать ценный кадр.

Один из таких моментов произошел в феврале 2023 года во время обращения главы Кремля Владимира Путина к Федеральному собранию в Москве. Медведев тогда облокотился на председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, чтобы не упасть.

Медведев спит во время обращения Путина, облокотившись на Володина

Напомним, за 20 дней до полномасштабного вторжения России в Украину сам Путин уснул на торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине во время выхода стран. Примечательно, что он спал именно во время выхода представителей украинской сборной.