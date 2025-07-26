Трамп погнався за Обамою, але дісталося Венсу: президент США насмішив мережу мемом

У віце-президента можуть виникнути питання

Президент США Дональд Трамп розпочав переслідування експрезидента Барака Обами у справі про російське втручання у вибори 2016 року і навіть публічно звинуватив його у держзраді. А щоб показати наскільки все серйозно, він навіть оприлюднив мем, в якому не обійшлося без "дружнього вогню".

Оригінальний мем був оприлюднений у соцмережі Truth. На ньому видно сцену типової американської погоні — у передньому автомобілі їде Обама, а за ним на поліцейських машинах женуться Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс.

Втім, якщо придивитися до фотографії Венса, то можна помітити, що він виглядає трохи не так, як повинен.

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Звичайно ж, він виглядає не так

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Після скандальної зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 28 лютого 2025 року американські користувачі мережі, переважно демократи, розкритикували поведінку Венса. Вони спробували зобразити його на мемах в образі повненької дитини, ніби натякаючи на його незрілість і некомпетентність у політиці. Однак невдовзі тренд підхопили і республіканці, після чого мережу буквально завалило відредагованими фотографіями віцепрезидента в різних амплуа.

Все дійшло до тієї стадії, що в Instagram навіть з’явилася тематична спільнота DailyVance, де збирають найяскравіші образи. Наразі на неї підписано майже 80 тисяч осіб.

Одним із найпопулярніших виявився Jerry Curls Vance від назви однойменної зачіски. Саме її й використав Трамп у своєму мемі.

Ви бачили цю людину?

Варто зазначити, що через фото з лисим Венсом у червні до США заборонили в’їжджати 21-річному мандрівнику з Норвегії Мадсу Міккельсену. Його затримали в аеропорту Нью-Джерсі, а після виявлення мема на телефоні видворили із країни. Сам чоловік каже, що картинка просто автоматично збереглася з одного чату і він не мав бажання зберігати її чи когось образити.

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До чого тут Обама

20 липня голова Національної розвідки США Тулсі Габбард надала доповідь, в якій повідомила, що Росія "не мала бажання та можливостей" втрутитися в американські вибори 2016 року. За її словами, Обама з помічниками сфабрикували та політизували дані, щоб перешкодити Трампу.

Попри те, що Габбард вже неодноразово ловили на поширенні російської пропаганди, для Трампа тема виборів 2016 є дуже чутливою. Коментуючи доповідь він звинуватив Обаму та демократів у "змові" з метою не допустити його перемоги тоді, і на виборах у 2020 році.

"Вся їхня компанія, вони намагалися сфальсифікувати вибори, і їх спіймали. І вони справді сфальсифікували вибори у 2020 році", — сказав Трамп у коментарі CNN.

У Обами назвали звинувачення "сміховинною спробою відвернути увагу".

"Ніщо в документі, опублікованому минулого тижня, не спростовує загальноприйнятий висновок, що Росія намагалася вплинути на президентські вибори 2016 року, але не змогла успішно маніпулювати голосами", — повідомили його представники.

Як повідомлялося раніше, думка українців про Трампа часто прямо залежить від його наміру продовжувати підтримку України. Нещодавно він пообіцяв допомогти ЗСУ зброєю за гроші НАТО, після чого в мережі почали робити меми з цього приводу.