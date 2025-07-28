Вже не 50 днів: Трамп різко змінив вимоги до Путіна щодо війни в Україні

У США готові вжити заходів раніше

Президент США Дональд Трамп переглянув свої вимоги до дедлайну для Росії, щоб завершити війну в Україні. Тепер він готовий втрутитися у ситуацію менш ніж за 50 днів.

Про це він розповів під час брифінгу для журналістів із прем’єром Британії Кіром Стармером. Фрагмент його виступу наводить Clash Reports.

Він зазначив, що дуже розчарований діями Володимира Путіна, оскільки після всіх їхніх розмов та угод, той просто продовжує завдавати ударів по Україні та вбивати мирних жителів.

"Я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншого терміну, бо, гадаю, я вже знаю відповідь", — сказав Трамп.

При цьому американський президент не уникнув можливості похвалити свої досягнення і зазначив, що якби не він, то у світі вже було б шість великих воєн.

Як відомо, 14 липня Трамп повідомив, що незадоволений Кремлем і дав йому 50 днів терміну, щоб укласти справедливу угоду з Україною. Інакше він обіцяв запровадити вторинні тарифи у 100% проти країн, які допомагають Росії вести війну.

Соратник президента сенатор-республіканець Ліндсі Грем своєю чергою натякнув, що справа може піти набагато далі, ніж запровадження тарифів, і нагадав про те, як США завдали ударів по Ірану.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Москві вже відкрито глузували з погроз Трампа з приводу тарифів і санкцій. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нічим новим Вашингтон не зможе здивувати.