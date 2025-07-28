Біда зі здоров'ям чи гамаші? Товсті щиколотки Трампа занепокоїли людей (фото та відео)

Нова хвиля обговорення його здоров'я виникла у неділю

Дональд Трамп страждає на венозну недостатність. Про це нещодавно заявили в Білому домі, коментуючи дивні синці на руках президента США та його набряклі ноги.

Проте набряклі щиколотки Трампа не перестають непокоїти людей. Як пише Irish Star, ноги Трампа несподівано стали головною темою його зустрічі з президенткою Європейського Союзу Урсулою фон дер Ляєн, оскільки американці знову почали обговорювати здоров'я президента.

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Виступ мав привернути увагу до важливої торгівельної угоди між США та ЄС, але всіх значно більше вразили збільшені щиколотки Трампа. Вони стягнули на себе всю увагу американців. Набряклі щиколотки президента було добре видно, коли він сидів разом із Урсулою фон дер Ляєн на зустрічі в Тернберрі, Шотландія.

Саме здоров'я Трампа стало предметом обговорення. Американці в мережі висловлюють сумніви щодо його стану.

"Дональд Трамп вважається здоровим? Його щиколотки все ще запалюються", "Знову Трамп грає на своєму невидимому акордеоні, поки його щиколотки щосили намагаються лопнути крізь шкарпетки", — пишуть вони.

Декому здалося, що щиколотки Трампа виглядають збільшеними через те, що він заправив кальсони у шкарпетки. Проте на інших фото чітко видно, що це набряк.

Набряклі ноги Трампа добре видно

Щиколотки ледь поміщаються у взуття

Що відомо про стан здоров'я Трампа

Після того як проблеми зі здоров'ям Трампа стали помітними (синці на руках, набряклість ніг) на початку липня у Білому дому заявили, що вони спричинені "хронічною венозною недостатністю". Цей стан виникає, коли вени ніг не можуть перекачувати кров назад до серця, що призводить до накопичення крові.

Захворювання є типовим для людей у віці Трампа (у червні йому виповнилося 79 років). При цьому, наголосили в адміністрації, Трамп не має артеріальних хвороб, або тромбозу вен.

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