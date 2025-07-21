Що спільного у друга України з Путіним і чому Алієва називають диктатором

Азербайджан підтримує територіальну цілісність України

Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час повномасштабної війни підтримує Україну та неодноразово надавав допомогу нашій країні. Однак у нього є певна схожість із главою Кремля Володимиром Путіним та його підходом до управління країною.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як Ільхам Алієв ставиться до України та Росії, і що має спільного з російським диктатором Володимиром Путіним.

Конфлікт Росії та Азербайджану

Відносини між Росією й Азербайджаном значно погіршилися на тлі авіакатастрофи E-190 під Актау в грудні 2024 року. Лайнер Embraer 190, що виконував рейс J28243 Баку — Грозний, збитий російським ППО, впав у степ на території Казахстану. Загинули 38 людей.

А після масштабних затримань у Єкатеринбурзі представників азербайджанської діаспори наприкінці червня 2025 року конфлікт між країнами розгорівся з новою силою.

Так, у Єкатеринбурзі правоохоронці затримали голову азербайджанської діаспори на Уралі Шахіна Шихлінскі. За інформацією журналістів, разом з ним було заарештовано ще двох людей, серед яких його син, адвокат Мутвалі Шихлінскі.

Під час затримання померли брати 55-річний Зіяддін та 60-річний Гусейн Сафарови. Останній помер в адміністративній будівлі МВС у Єкатеринбурзі, а його брат — того ж дня у службовому автомобілі оперативного органу.

Генпрокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу про тортури та вбивство, звинувативши у події правоохоронні органи Росії.

"Постраждалим були завдані множинні удари по різних частинах тіла твердими тупими предметами, внаслідок чого вони зазнали тяжких тілесних ушкоджень", — стверджує Генпрокуратура.

Азербайджан відреагував на інцидент жорсткими заходами Парламентська делегація республіки скасувала візит до Росії. Мінкультури Азербайджану скасувало всі спільні культурні заходи з російськими державними та приватними установами.

Алієв – друг України?

Азербайджан підтримує територіальну цілісність України, а сам Алієв переконаний, що потрібно "ніколи не погоджуватися на окупацію".

Як лідер держави, яка після трьох десятків років спромоглася відновити свою цілісність, він дав одну пораду українцям.

"Думаю, що це співзвучно зі сподіванням українського народу. Ніколи не погоджуватися на окупацію. Оце головна порада. Це те, що робили ми", — сказав Ільхам Алієв 19 липня 2025 року під час виступу на Шушинському медіафорумі.

До того ж Азербайджан надсилав гуманітарну допомогу на великі суми. Але водночас країна не надавала військової підтримки Україні у вигляді техніки чи зброї. І це при тому, що ще у 90-ті Київ постачав зброю Азербайджану, коли той будував власну армію. А у 2005-2010-х роках Україна відправляла до південнокавказької країни основні комплекси озброєнь. Йдеться про танки, артилерію, гелікоптери, системи залпового вогню та інше.

Також із плюсів варто наголосити, що в перші місяці після широкомасштабного вторгнення Росії, представництво азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR в Україні безкоштовно заправляло автомобілі швидкої допомоги та ДСНС.

Влітку 2025 року українська журналістка Олена Курбанова особисто вручила Ільхаму Алієву шеврони підрозділів ЗСУ. Він своєю чергою прийняв їх та висловив свою подяку.

"Дякую вам велике. Дякую вам за те, що ви робите. Продовжуйте так само", — зазначив президент Азербайджану.

Ільхаму Алієву вручили шеврони. Скріншот відео

Але водночас Азербайджан не приєднався до країн, які ввели проти Росії санкції після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Ми вважаємо наші відносини з Росією та Україною дуже хорошими. Ми підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет України та всіх країн. Але водночас ми не були й не будемо частиною антиросійської санкційної кампанії", – заявляв Алієв рамках Міжнародного форуму Чорнобіо (Італія) у 2024 році.

За два дні до того, як Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, Азербайджан та РФ підписали в Москві декларацію про союзницьку взаємодію. Серед іншого, Росія та Азербайджан домовилися про надання один одному військової допомоги, про невідкладні консультації у разі виникнення "загрози миру" або інтересів безпеки однієї зі сторін.

У 2024 році Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС, а це об’єднання тих країн, які незадоволені світопорядком та політикою Заходу. Туди ж входить і Росія.

На думку політолога Олексія Голобуцького, з яким поспілкувався "Телеграф", Алієв — друг України по нещастю, але не більше.

– Ми з Азербайджаном – колишні радянські республіки, і це між нами спільне. І смерть імперії, яку ми спостерігаємо, включно з війною. Так, це стосується Азербайджану, в тому числі. У цьому плані ми друзі, але не більше, – зазначив експерт.

Що спільного в Алієва та Путіна

Ільхама Алієва, так само як і Володимира Путіна, багато хто називає "диктатором". У їхній моделі правління є деяка схожість.

Алієв і Путін у Ялті у 2003 році

Почати варто з того, що Алієв при владі з 2002 року після свого батька Гейдара Алієва, який обіймав президентську посаду. Путін посідає крісло президента з 2000 року. Таким чином, обидва утримують владу десятиліттями.

Ільхам Алієв

Також особливу увагу варто звернути на процес виборів в Азербайджані. Так, наприклад, у 2024 році спостерігачі з Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявили, що мають "серйозні питання" з приводу президентських виборів у країні, на яких з великим відривом переміг Ільхам Алієв. ОБСЄ вказала на "ознаки вкидання бюлетенів" та відсутність заходів щодо запобігання багаторазовому голосуванню.

І Алієв і Путін вибудовують культ особистості. Президент РФ це робить через ідею "великої держави" та примарних "перемог над Заходом", а глава Азербайджану — через пропаганду перемог у Карабаху.

Також важливо додати, що в Азербайджані, як і в Росії, не терплять опозиції.

"Не те що зміна влади – ми навіть до парламенту обратися не можемо. Ми виграємо кількість голосів, але зараз у нашому парламенті на 125 місць жодного члена опозиції немає. Однопартійна система", — вважає координатор Громадського альянсу "Азербайджан без політв'язнів" Ельшан Гасанов.

Правозахисники вважають, що під удар попадають не лише люди, пов’язані з політикою, а й, наприклад, блогери. Така сама ситуація в сьогоднішній путінській Росії. Критичні висловлювання блогерів або активістів можуть стати приводом для їхнього цькування або притягнення до відповідальності.

В Азербайджані зараз зберігаються великі проблеми з реальним забезпеченням свободи слова та висловлюванням думок. Про це свідчать події з журналістами, закриття опозиційних організацій та один із найнижчих індексів свободи преси у світі. Уряд хоче зберегти контроль за інформаційним простором. Журналісти затримуються або ув’язнені за хибними звинуваченнями.

Наприклад, як пише ВВС, суд в Азербайджані засудив сімох журналістів до позбавлення волі на строк від 7,5 до 9 років. Шість із тих, хто був визнаний винним у різних злочинах, пов’язані з виданням Abzas Media, яке публікувало розслідування про бізнес азербайджанського президента Ільхама Алієва.

Олексій Голобуцький наголосив на ще одній загальній деталі між Алієвим та Путіним: батько Алієва був видатним функціонером КДБ, а Путін — офіцером КДБ.

Путін та Алієв на чемпіонаті світу 2018 року з дзюдо в Баку

Експерт зауважив, що і Путін та Алієв — авторитарні лідери. Однак Путін вже перетворився на тоталітарного, а й президент Азербайджану — далеко не демократичний лідер.

– Росія для Азербайджану один із найбільших торгових партнерів. А за останні три роки Баку став дуже потрібним Росії через "сірий" імпорт…, — пояснює експерт.

За що критикують Алієва

Критика у бік Алієва в Україні може бути, на думку Голобуцького, через те, що Азербайджан не є демократичною країною.

– І Алієва буквально диктатором не назвеш, але він авторитарний правитель, – каже співрозмовник.

Якщо дивитися на ситуацію з того боку, що Алієв не дає Україні зброю під час повномасштабної війни, то, як наголосив Голобуцький, Азербайджан зіштовхнувся б із серйозними наслідками після такого серйозного кроку. І це означало б повний розрив із Росією.

– Потрібно розуміти, що Азербайджан – не така потужна країна, яка може закидати нас зброєю. Якщо вона почне постачати зброю, це означатиме повний розрив із Росією та з можливими серйозними наслідками, – вважає експерт.

Біографія Ільхама Алієва

Азербайджанський державний та політичний діяч. Чинний президент Азербайджану з 31 жовтня 2003 (п’ять разів перемагав на виборах: 2003, 2008, 2013, 2018, 2024).

Народився 24 грудня 1961 року в Баку, в сім’ї начальника Контррозвідувального відділу КДБ Азербайджанської РСР Гейдара Алієва та старшого наукового співробітника інституту офтальмології Зарифи Алієвої.

У 1977 році закінчив середню школу № 6 міста Баку і вступив до Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ). Після закінчення інституту, в 1982 році він вступив до аспірантури МДІМВ.

У 1985 році працював на викладацькій роботі у Московському державному інституті міжнародних відносин. А після цього зайнявся приватним підприємництвом. 1991 року він очолив фірму "Орієнт".

У 1992 році переїхав до Стамбула, оскільки основна діяльність фірми була пов’язана з Туреччиною.

Ільхам Алієв

З 1994 по серпень 2003 — віцепрезидент, потім перший віцепрезидент "SOCAR".

1995 року був обраний, а 2000 року переобраний депутатом Міллі меджлісу Азербайджану. Але 2003 року, вступивши на посаду прем’єр-міністра Азербайджанської Республіки, склав депутатські повноваження.

1997 року став президентом Національного олімпійського комітету Азербайджану.

У січні 2003 року Алієв був обраний заступником голови ПАРЄ та членом бюро ПАРЄ.

15 жовтня 2003 року в країні відбулися президентські вибори, перемогу на яких здобув Алієв, набравши 79,46% голосів (потім він перемагав на президентських виборах у 2008, 2013, 2018 та 2024 роках).

Згодом він затвердив свою дружину Мехрібан на посаді Першого віцепрезидента Азербайджану.

У 2009 році Алієв був включений до книги "500 найвпливовіших мусульман світу"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після того, як Ільхам Алієв підтримав Україну, росіяни розлютилися. А деякі з них уже закликають готуватися до війни проти Азербайджану.