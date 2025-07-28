Це золота жила. Газ із Баку допоможе Україні і зекономити, і заробити без "Газпрому"

"Телеграф" розповідає про дві великі перспективи, які відкриває для України постачання природного газу з Азербайджану

Україна розпочала імпорт азербайджанського природного газу, і це сталося вперше в історії двосторонніх відносин. "Нафтогаз" підписав першу угоду з компанією SOCAR Energy Ukraine на постачання блакитного палива.

Тестова партія газу надходить в Україну через Трансбалканський коридор по маршруту Азербайджан — Болгарія — Румунія. Це відбувається в рамках підготовки країни до опалювального сезону в умовах гострого дефіциту енергоресурсів та обмежених фінансових можливостей для їх закупівлі, повідомили у "Нафтогазі". "Телеграф" розповідає, як це може позначитись на енергетичній ситуації в країні і чи може азербайджанський газ закрити наші потреби в цьому виді палива.

Що таке Трансбалканський коридор

Трансбалканський газопровід з'єднує газотранспортні системи Туреччини, Болгарії, Сербії та Угорщини. Цей маршрут дозволяє транспортувати природний газ з Каспійського регіону до Центральної та Південно-Східної Європи.

Коридором користуються Болгарія, Сербія, Угорщина, Боснія і Герцеговина та Північна Македонія. Через цю інфраструктуру Азербайджан постачає газ до європейських споживачів.

Трансбалканський коридор - карта

Чи може азербайджанський газ закрити необхідні об'єми для України

"Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", — сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький. Політолог та експерт з енергетичних питань з Баку Ільгар Велізаде в коментарі "Телеграфу" пояснив значення цих поставок:

"Слід особливо підкреслити, що початок поставок азербайджанського газу в Україну є, по суті, проривним рішенням, яке дозволить у перспективі значно наростити потужності Південного газового коридору, який вже практично працює на межі своїх можливостей. Як відомо, ЄС просить Баку збільшити потужності ПГК, але необхідних фінансових коштів не виділяє".

Україна зможе на цьому заробити

Експерт зазначає, що наразі є проблеми з довгостроковими контрактами: "Покупці, з огляду на суворі обмеження Брюсселя, стикаються з проблемами укладення довгострокових контрактів з SOCAR на постачання вуглеводневої сировини. У цих умовах початок поставок в Україну є фактором, що дозволяє SOCAR розраховувати на придбання в особі Нафтогазу довгострокового і надійного покупця азербайджанського газу. Крім того, Україна може стати транзитною країною для поставок азербайджанського газу до Словаччини та Польщі".

Політолог підкреслює міцність українсько-азербайджанських відносин:

﻿"Україна – це країна, з якою у Баку існують надійні та довгострокові відносини у паливно-енергетичній сфері. Діє солідна політико-правова база, що дозволяє розвивати цю співпрацю".

За словами експерта, є великі перспективи співпраці між обома країнами: "Сьогодні важливо розпочати постачання палива, зробити їх стабільними, і немає жодних підстав сумніватися, що з часом цей канал стане найефективнішим каналом постачання газу до України. Причому собівартість азербайджанського газу нижча за собівартість СПГ з далеких джерел".

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Україна досі купує російський газ. У Раді пояснили, як таке можливо на четвертий рік війни.