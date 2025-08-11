Місце зустрічі Трампа та Путіна змінилося? Президент США зробив несподівану заяву
У понеділок, 11 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що у п'ятницю вирушить до Російської Федерації, щоб зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним.
Про це він сказав, виступаючи у Білому домі. Відповідне відео опублікував Clash Report.
"У п’ятницю я їду до Росії. Я збираюся побачитися з Путіним", — заявив американський лідер.
Однак, не виключено можливості того, що Трамп просто обмовився з приводу "своєї поїздки" до Путіна. Він вибудовував фразу "Я їду робити угоду з Росією", going to deal, пропустив слово, в результаті вийшло "Їду в Росію".
Новина доповнюється…