Місце зустрічі Трампа та Путіна змінилося? Президент США зробив несподівану заяву

У понеділок, 11 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що у п'ятницю вирушить до Російської Федерації, щоб зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це він сказав, виступаючи у Білому домі. Відповідне відео опублікував Clash Report.

"У п’ятницю я їду до Росії. Я збираюся побачитися з Путіним", — заявив американський лідер.

Однак, не виключено можливості того, що Трамп просто обмовився з приводу "своєї поїздки" до Путіна. Він вибудовував фразу "Я їду робити угоду з Росією", going to deal, пропустив слово, в результаті вийшло "Їду в Росію".

Новина доповнюється…