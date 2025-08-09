Трамп принизив Путіна, запросивши його на Аляску: як регіон дістався американцям

Росія не змогла б утримати віддалений регіон

У п’ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп має намір провести зустріч із Володимиром Путіним у штаті Аляска. У мережі ж зазначили, що це місце Кремль може сприйняти як приниження.

Приміром, таку думку поділяє політолог Олег Саакян, хоч і закликає не дуже радіти. В інтерв’ю виданню "Ліга" він порівняв це зі "скляними намистинами" — дрібничками, за які колонізатори купували у аборигенів цінні ресурси.

"Проблема в тому, що за ці скляні бусини приниження Росія візьме щось інше. І в цьому біда. Коли роблять такі символічні кроки і на них йде інша сторона, у мене завжди питання: а що вона за це отримала?" Олег Саакян

Водночас журналіст Олександр Невзоров нагадав, що для Росії захоплення Аляски було кривавим, а продали її за копійки. Крім того, він зазначив, що як не крути, але Аляска є американською територією і таким самітом Трамп показує Путіну "хто в хаті господар".

Як Аляска опинилася у США

Як відомо, росіяни відкрили Аляску в 1732 і вона перебувала під контролем Росії до 1867, коли її продали американцям.

В 1802 через надмірний промисел тюленів і каланів, а також через союз росіян з племенами алеутів і ескімосів, вожді племен індіанців-тлінкітів влаштували серію нальотів на російські поселення. Зіткнення з тривалими перервами тривали до 1818 року і за цей час було спалено дві фортеці та вбито 45 росіян та близько 230 союзних їм тубільців.

Зрештою, тлінкіти не змогли вигнати колонізаторів зі своїх земель, а росіяни були змушені укласти мир за індіанськими звичаями і загальмували експансію на південний схід.

Воїни тлінкіти

Необхідність продажу виникла пізніше за часів Кримської війни 1853-1856 років, коли в Москві зрозуміли, що східні регіони є повністю незахищеними від можливих атак. Крім того, економіка післявоєнної країни перебувала не в кращому стані, а тому Міністерство фінансів запропонувало продати Аляску американцям, щоби не втрачати її безкоштовно.

Зрештою 1,5 мільйона квадратних кілометрів території було продано за 7,2 мільйона доларів у золотому еквіваленті. Тобто 1 квадратний кілометр коштував США майже 5 доларів (за нинішнім курсом це було б трохи більше ніж 100 доларів за квадратний кілометр). Для порівняння, триповерхова будівля окружного суду в центрі Нью-Йорка обійшлася дорожче американському казначейству.

Регіон залишався депресивним до 1896 року, коли там виявили величезні поклади золота. Це призвело до так званої "Золотої лихоманки" та масового приїзду нових поселенців.

Продаж Аляски

Нагадаємо, представники України, США та Європи зібралися на засідання перед зустріччю Трампа та Путіна. Україна і НАТО стурбовані тим, що Трамп може ухвалити пропозиції Путіна за спиною союзників.