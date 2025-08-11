Место встречи Трампа и Путина изменилось? Президент США сделал неожиданное заявление

Белому дому пришлось давать разъяснения

В понедельник, 11 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу отправится в Российскую Федерацию, чтобы встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным. Ранее Трамп заявлял, что встреча пройдет на Аляске — единственном штате США, который граничит с Россией.

Об этом он сказал, выступая в Белом доме. Соответствующее видео опубликовал Clash Report.

"В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным", — заявил американский лидер.

Позднее в Белом доме пояснили, что Трамп просто оговорился по поводу "своей поездки" к Путину. Он выстраивал фразу "Я еду совершать сделку с Россией", going to deal, пропустил слово, в итоге получилось "Еду в Россию".

"На сегодняшний день никаких изменений места встречи Путина и Трампа не было – она состоится на Аляске", — уточнили в администрации президента США.

Напомним, Трамп огласил дату и место встречи с российским правителем Владимиром Путиным. Встреча пройдет 15 августа, а местом ее проведения неожиданно избрали штат Аляска — единственное место в США, где существует граница с Россией.

В Кремле поспешили подтвердить это заявление Трампа. А помощник российского правителя Юрий Ушаков попытался объяснить, почему для проведения встречи выбрали именно Аляску, находящуюся буквально у "черта на рогах".

"Россия и США — близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа состоится на Аляске", — заявил он.

Вместе с тем, политолог Олег Саакян считает, что глава Белого дома унизил Путина выбором места, поскольку в свое время Россия продала ее американцам за копейки. А журналист Александр Невзоров отметил, что поскольку Аляска является американской, а не нейтральной территорией, то таким саммитом Трамп показывает Путину "кто в доме хозяин".