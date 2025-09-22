Українцям в Польші обмежуюють виплати: хто потрапить під удар, та яких наслідків чекати

"Телеграф" з'ясовував, які категорії українців найбільше постраждають від нових обмежень і що робить Україна для захисту своїх громадян.

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу українцям. Він вимагає обмежити виплати лише для тих, хто офіційно працює. Рішення торкнулося сотні тисяч українських родин, які перебувають у країні з початку війни.

"Телеграф" розповідає, яких наслідків очікувати від змін у польському законодавстві, як реагують на це політики різних партій і що робитиме український уряд для підтримки своїх земляків.

Дистанційне навчання в українських школах більше не дає права на отримання допомоги

Від жовтня 2025 року виплати для українських біженців будуть доступні лише за певних умов — офіційна робота та навчання дітей у польських закладах освіти. Нові правила торкнуться кількох ключових сфер життя українців у Польщі.

Виплати "800+" тепер отримуватимуть тільки працевлаштовані українці. Щомісяця Установа соціального страхування перевірятиме, чи була людина офіційно працевлаштована в попередньому місяці. Якщо роботи не було, виплату припинять. Виняток становлять лише особи з інвалідністю.

Тепер же виплати нараховують лише тим родинам, чиї діти фактично відвідують польські дитсадки або школи. Дистанційне навчання в українських школах більше не дає права на отримання допомоги.

Для отримання коштів потрібно заробляти щонайменше половину від мінімальної зарплати, яка у 2025 році становить 2333 злотих брутто. Це, на думку польської влади, запобігатиме фіктивному працевлаштуванню.

Не маєте страховки — їдете лікуватись додому

Лікарня у Польщі

Доступ до безкоштовної медичної допомоги для дорослих українців без медичного страхування також стане обмеженим. Це торкнеться стоматології, реабілітації та деяких програм лікування. Втім, це нормальна практика для Європи, США, Канади тощо, хоча і не прижилась в країнах колишнього СНД та Україні зокрема.

З листопада 2025 року також припиняється масове розміщення українців у колективних центрах. Безкоштовне житло надаватимуть лише дітям, пенсіонерам, особам з інвалідністю, жінкам старше 60 років та чоловікам старше 65 років, які не отримують пенсію.

Чудовий привід українцям повернутись? Що кажуть в Офісі президента

Заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що на Банковій розглядають підтримку для тих, хто повернеться з Польщі. Йдеться про тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу.

Життя в Польщі залишається складним для людей похилого віку, людей з інвалідністю, самотніх матерів з дітьми та інших вразливих категорій, Ірина Верещук.

Вона додала: "Також ми не можемо ігнорувати поступове посилення вимог до перебування українців у Польщі. Це особливо відчутно для тих, хто не має змоги працювати. Тому ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки".

Навроцький не змінить думку, Кабмін не хоче сперечатись: які перспективи?

Українці в Польщі

За словами Навроцького, Польща має досягнути у цьому питанні соціальної справедливості, адже поляки у своїй країні мають бути на рівних з українцями. Новий президент країни був головним ініціатором змін і вважає, що закон, прийнятий три з половиною роки тому, повинен відповідати поточній ситуації.

Кароль Навроцький, президент Польщі

"Я не зміню своєї думки та визнаю, що допомога 800+ має надаватися лише українцям, які докладають зусиль для роботи в Польщі", — заявив Навроцький.

Партія "Право і справедливість" підтримала ідею прив'язки виплат до працевлаштування. Її представник Маріуш Блащак заявив, що "Рафал Тшасковський нарешті визнав те, про що ми говорили роками: соціальна допомога має підтримувати тих, хто робить внесок у наше суспільство".

Маріуш Блащак, колишній міністр національної оборони Польщі, польський історик і політик

Після вето президента на закон про допомогу біженцям з України, кабінет міністрів не має наміру сперечатися із главою держави. Прем'єр-міністр Дональд Туск підтримав ініціативу, оскільки уряд сам запропонував подібні зміни.

Прем'єр Польщі Дональд Туск

Проте рішенню польського уряду та президента є і противники. Зокрема, міністерка у справах сім'ї та соціальної політики Аґнєшка Дзем'янович-Бонк виступила проти вето. Вона заявила, що виплати "800+" — це кошти для дітей, і батьки повинні отримувати допомогу навіть у разі втрати роботи. Міністр назвала це "азбукою людської гідності".

Аґнєшка Дзем'янович-Бонк, міністерка соцполітики Польщі

Заступник прем'єр-міністра Кшиштоф Гавковський висловив занепокоєння тим, що вето може поставити під загрозу не лише допомогу біженцям, але й фінансування Starlink для України. Він також зазначив, що "у Росії радіють зусиллям президента Навроцького щодо блокування підтримки України".

Кшиштоф Гавковський, заступник Дональда Туска

Критики попереджають, що рішення може призвести до "величезного хаосу" та створити правовий вакуум для сотень тисяч людей. Вони стверджують, що обмеження доступу до медичної допомоги суперечить Директиві ЄС про тимчасовий захист.

