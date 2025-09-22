Украинцам в Польше ограничивают выплаты: кто попадет под удар и каких последствий ждать

"Телеграф" выяснял, какие категории украинцев больше всего пострадают от новых ограничений и что делает Украина для защиты своих граждан.

Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи украинцам. Он требует ограничить выплаты только для официально работающих. Решение коснулось сотни тысяч украинских семей, находящихся в стране с начала войны.

"Телеграф" рассказывает, каких последствий ожидать от изменений в польском законодательстве, как реагируют на это политики разных партий и что будет делать украинское правительство для поддержки своих земляков.

Дистанционное обучение в украинских школах больше не дает права на получение помощи

С октября 2025 года выплаты для украинских беженцев будут доступны только при определенных условиях — официальная работа и обучение детей в польских учебных заведениях. Новые правила коснутся нескольких ключевых сфер жизни украинцев в Польше.

Выплаты "800+" будут теперь получать только трудоустроенные украинцы. Ежемесячно Учреждение социального страхования будет проверять, был ли человек официально трудоустроен в предыдущем месяце. Если работы не было, выплату прекратят. Исключение составляют только лица с инвалидностью.

Теперь же выплаты начисляют только тем семьям, чьи дети фактически посещают польские детсады или школы. Дистанционное обучение в украинских школах больше не дает права на получение помощи.

Для получения средств нужно зарабатывать не менее половины от минимальной зарплаты, которая в 2025 году составляет 2333 злотых брутто. Это, по мнению польских властей, будет предотвращать фиктивное трудоустройство.

Нет страховки — едете лечиться домой

Больница в Польше

Доступ к бесплатной медицинской помощи для взрослых украинцев без медицинского страхования станет ограниченным. Это коснется стоматологии, реабилитации и некоторых программ лечения. Впрочем, это нормальная практика для Европы, США, Канады и т.д., хотя и не прижилась в странах бывшего СНГ и в частности.

С ноября 2025 также прекращается массовое размещение украинцев в коллективных центрах. Бесплатное жилье будут предоставлять только детям, пенсионерам, лицам с инвалидностью, женщинам старше 60 лет и мужчинам старше 65 лет, не получающим пенсию.

Прекрасный повод украинцам вернуться? Что говорят в Офисе президента

Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук сообщила, что на Банковой рассматривают поддержку для тех, кто вернется из Польши. Речь идет о временном жилье, гуманитарной, медицинской и социальной помощи.

Жизнь в Польше остается сложной для пожилых людей, людей с инвалидностью, одиноких матерей с детьми и других уязвимых категорий, Ирина Верещук.

Она добавила: "Также мы не можем игнорировать постепенное ужесточение требований к пребыванию украинцев в Польше. Это особенно ощутимо для тех, кто не может работать. Поэтому мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки".

Навроцкий не изменит мнение, Кабмин не хочет спорить: какие перспективы?

Украинцы в Польше

По словам Навроцкого, Польша должна достичь в этом вопросе социальной справедливости, ведь поляки в своей стране должны быть наравне с украинцами. Новый президент страны был главным инициатором перемен и считает, что закон, принятый три с половиной года назад, должен соответствовать текущей ситуации.

Кароль Навроцкий, президент Польши

"Я не изменю своего мнения и признаю, что помощь 800+ должна предоставляться только украинцам, которые прилагают усилия для работы в Польше", — заявил Навроцкий.

Партия "Право и справедливость" поддержала идею привязки выплат к трудоустройству. Ее представитель Мариуш Блащак заявил, что "Рафал Тшасковский наконец-то признал то, о чем мы говорили годами: социальная помощь должна поддерживать тех, кто вносит вклад в наше общество".

Мариуш Блащак, бывший министр национальной обороны Польши, польский историк и политик

После вето президента на закон о помощи беженцам из Украины кабинет министров не намерен спорить с главой государства. Премьер-министр Дональд Туск поддержал инициативу, поскольку правительство само предложило подобные изменения.

Премьер Польши Дональд Туск

Однако решению польского правительства и президента есть и противники. В частности,министр по делам семьи и социальной политики Агнешка Дземьянович-Бонк выступила против вето. Она заявила, что выплаты "800+" — это средства для детей, и родители должны получать помощь даже в случае потери работы. Министр назвала это "азбукой человеческого достоинства".

Агнешка Дземьянович-Бонк, министр соцполитики Польши

Заместитель премьер-министра Кшиштоф Гавковский выразил обеспокоенность тем, что вето может поставить под угрозу не только помощь беженцам, но и финансирование Starlink для Украины. Он также отметил, что "в России радуются усилиям президента Навроцкого по блокированию поддержки Украины".

Кшиштоф Гавковский, заместитель Дональда Туска

Критики предупреждают, что решение может привести к "огромному хаосу" и создать правовой вакуум для сотен тысяч человек. Они утверждают, что ограничение доступа к медицинской помощи противоречит Директиве ЕС о временной защите.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Польша закрыла границу с Беларусью, Россия возмутилась. Движение перекрыто в обоих направлениях как на выезд из Польши в Беларусь, так и на въезд в Польшу.