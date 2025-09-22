Укр

Украинцам в Польше ограничивают выплаты: кто попадет под удар и каких последствий ждать

Ирина Мазуренко
Новость обновлена 22 сентября 2025, 11:27
Украинские беженцы в Польше.

"Телеграф" выяснял, какие категории украинцев больше всего пострадают от новых ограничений и что делает Украина для защиты своих граждан.

Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи украинцам. Он требует ограничить выплаты только для официально работающих. Решение коснулось сотни тысяч украинских семей, находящихся в стране с начала войны.

"Телеграф" рассказывает, каких последствий ожидать от изменений в польском законодательстве, как реагируют на это политики разных партий и что будет делать украинское правительство для поддержки своих земляков.

Дистанционное обучение в украинских школах больше не дает права на получение помощи

С октября 2025 года выплаты для украинских беженцев будут доступны только при определенных условиях — официальная работа и обучение детей в польских учебных заведениях. Новые правила коснутся нескольких ключевых сфер жизни украинцев в Польше.

Выплаты "800+" будут теперь получать только трудоустроенные украинцы. Ежемесячно Учреждение социального страхования будет проверять, был ли человек официально трудоустроен в предыдущем месяце. Если работы не было, выплату прекратят. Исключение составляют только лица с инвалидностью.

Теперь же выплаты начисляют только тем семьям, чьи дети фактически посещают польские детсады или школы. Дистанционное обучение в украинских школах больше не дает права на получение помощи.

Для получения средств нужно зарабатывать не менее половины от минимальной зарплаты, которая в 2025 году составляет 2333 злотых брутто. Это, по мнению польских властей, будет предотвращать фиктивное трудоустройство.

Нет страховки — едете лечиться домой

Больница в Польше
Больница в Польше

Доступ к бесплатной медицинской помощи для взрослых украинцев без медицинского страхования станет ограниченным. Это коснется стоматологии, реабилитации и некоторых программ лечения. Впрочем, это нормальная практика для Европы, США, Канады и т.д., хотя и не прижилась в странах бывшего СНГ и в частности.

С ноября 2025 также прекращается массовое размещение украинцев в коллективных центрах. Бесплатное жилье будут предоставлять только детям, пенсионерам, лицам с инвалидностью, женщинам старше 60 лет и мужчинам старше 65 лет, не получающим пенсию.

Прекрасный повод украинцам вернуться? Что говорят в Офисе президента

Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук сообщила, что на Банковой рассматривают поддержку для тех, кто вернется из Польши. Речь идет о временном жилье, гуманитарной, медицинской и социальной помощи.

Жизнь в Польше остается сложной для пожилых людей, людей с инвалидностью, одиноких матерей с детьми и других уязвимых категорий,

Ирина Верещук.

Она добавила: "Также мы не можем игнорировать постепенное ужесточение требований к пребыванию украинцев в Польше. Это особенно ощутимо для тех, кто не может работать. Поэтому мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки".

Украинцы в Польше
Украинцы в Польше

По словам Навроцкого, Польша должна достичь в этом вопросе социальной справедливости, ведь поляки в своей стране должны быть наравне с украинцами. Новый президент страны был главным инициатором перемен и считает, что закон, принятый три с половиной года назад, должен соответствовать текущей ситуации.

Навроцкий
Кароль Навроцкий, президент Польши

"Я не изменю своего мнения и признаю, что помощь 800+ должна предоставляться только украинцам, которые прилагают усилия для работы в Польше", — заявил Навроцкий.

Партия "Право и справедливость" поддержала идею привязки выплат к трудоустройству. Ее представитель Мариуш Блащак заявил, что "Рафал Тшасковский наконец-то признал то, о чем мы говорили годами: социальная помощь должна поддерживать тех, кто вносит вклад в наше общество".

Блащак
Мариуш Блащак, бывший министр национальной обороны Польши, польский историк и политик

После вето президента на закон о помощи беженцам из Украины кабинет министров не намерен спорить с главой государства. Премьер-министр Дональд Туск поддержал инициативу, поскольку правительство само предложило подобные изменения.

Туск
Премьер Польши Дональд Туск

Однако решению польского правительства и президента есть и противники. В частности,министр по делам семьи и социальной политики Агнешка Дземьянович-Бонк выступила против вето. Она заявила, что выплаты "800+" — это средства для детей, и родители должны получать помощь даже в случае потери работы. Министр назвала это "азбукой человеческого достоинства".

Агнешка Дземьянович-Бонк
Агнешка Дземьянович-Бонк, министр соцполитики Польши

Заместитель премьер-министра Кшиштоф Гавковский выразил обеспокоенность тем, что вето может поставить под угрозу не только помощь беженцам, но и финансирование Starlink для Украины. Он также отметил, что "в России радуются усилиям президента Навроцкого по блокированию поддержки Украины".

Кшиштоф Гавковский
Кшиштоф Гавковский, заместитель Дональда Туска

Критики предупреждают, что решение может привести к "огромному хаосу" и создать правовой вакуум для сотен тысяч человек. Они утверждают, что ограничение доступа к медицинской помощи противоречит Директиве ЕС о временной защите.

