Без житла і посилений контроль. Польща змінює правила перебування українців в країні

Нові правила фактично почнуть діяти з серпня

Вже з вересня цього року у Польщі можуть посилити правила надання допомоги українським біженцям. Зміни стосуються житла, контролю та перевірки документів.

Як зазначає Visitukraine, за новими правилами надавати житло в центрах будуть лише вразливим групам населення. Це обумовлено тим, що, на думку польської влади, більшість людей вже інтегрувалася і може утримувати себе самостійно.

Але в Польщі все одно залишається низка вразливих груп, що потребують підтримки. Відомо, що новий закон без єдиної правки було схвалено спільними комітетами Сенату. Згідно з документом, фокус допомоги біженцям у Польщі зміниться.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Мацея Духчика, зміни покликані привести польські закони у відповідність до стандартів ЄС та запобігти зловживанням.

Зміни для біженців у Польщі

Проживання – тільки для вразливих груп населення

Масове розміщення українців у колективних центрах з 31 жовтня 2025 року припиняється. Лише наступні категорії продовжать забезпечуватись житлом і харчуванням:

діти, які отримують допомогу (800+),

пенсіонери, які отримують виплати,

особи з інвалідністю (середньої тяжкої або важкої),

жінки віком 60+ та чоловіки віком 65+, які не отримують пенсію.

Кожна людина отримуватиме компенсацію у розмірі 15 злотих на день.

Суворіші вимоги до реєстрації

Згідно з законом прикордонний контроль значно посилюється. Зокрема скасовується можливість отримання пільг для осіб, які часто в'їжджають в рамках місцевого режиму прикордонного руху. Що роблять зараз:

прикордонники збиратимуть відбитки пальців,

дані про перетин кордону будуть фіксуватися в національній системі,

особиста присутність дитини при отриманні номера PESEL буде обов'язковою, незалежно від віку.

За новим законом, українські підлітки, які навчаються у вищих навчальних закладах, на професійно-технічних курсах після досягнення повноліття, матимуть право на виплати 800+.

Перелік підстав для анулювання посвідки на проживання розширено. Вони можуть бути відкликані коли:

подали неправдиву інформацію,

фіктивний шлюб,

була спроба обійти міграційні правила будь-яким іншим способом.

Для висококваліфікованих працівників та довгострокових резидентів ЄС збільшується час розгляду заявок на проживання.

Освіта та охорона здоров'я

Освітню програму для українських дітей продовжать фінансувати. Школи з додатковими класами будуть оплачувати вчителям понаднормову роботу. Медичні працівники з України продовжать працювати в Польщі за спрощеною процедурою до березня 2026 року. Але контроль за визнанням кваліфікацій та перевіркою документів буде посилено.

Зауважимо, що чинності оновлений закон набуває через 14 днів після його офіційного опублікування. Тобто нові правила фактично почнуть діяти з серпня.

