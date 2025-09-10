Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін пояснив, навіщо Кремлю ескалація в Європі

Важко повірити, що російський удар по Польщі просто випадково збігся з цією новою риторикою Кремля стосовно Фінляндії.

І якщо удар по Польщі ще можна було б пояснити навчаннями НАТО, закриттям кордонів тощо, то Фінляндія взагалі сиділа спокійно, і у бік РФ не було жодних рухів тіла.

Але раптово — ось ці всі "фашисти гірші за Україну", "нещасний фінський народ", "ми не виключаємо конфлікту" тощо.

Не здивуюся, якщо Кремль мав план тиску на Європу якраз до кінця 2025 року.

На той час вони розраховували, що з Україною вже розберуться, приєднають до ЗС РФ її потужності та людський ресурс і далі почнуть тиснути на Європу.

Але з Україною все затягнулося у довгі роки кривавого тягни-штовхай, а план Кремль відпрацьовує за інерцією.

Часом складно зупинити бригаду або дивізію, яка щось робить за інерцією, а тут ми говоримо про 140-мільйонного, страшенно неповороткого і бюрократизованого монстра.

Ні, в Кремлі бачать, що корабель не зовсім йде курсом і цілком можливо коригують свої плани.

Тобто спочатку мало бути щось аж до "ввічливих чоловічків" десь у Фінляндії та стрибка на умовних балтів.

Але оскільки все з Україною затягнулося, ми маємо, так би мовити, урізану версію: саботаж, обрізка кабелів, замахи (як то спроби убити Урсулу днями), погрози фінам і кілька дронів на Польщу.

Все це — повільний тиск на Європу за методом варіння жаби, а самі росіяни нічого не втрачають, бо вже живуть у лай*і.

Мовляв, щось подорожчало — ну, потерпимо; вбито чергові 100К солдатів — ну пофіг, це зеки, бидло та добровольці.

А от із Європою не так: повільний тиск там сприймається болісно — усі ці 4 статті та обговорити те, що треба зібратися завтра та знову обговорити.

Коли вже воюєш, тобі легко – ти рухаєшся за інерцією, у війну легко увійти, але дуже важко вийти.

І, як правило, коли з війни виходять, то все заморожується надовго, між конфліктами можуть проходити десятиліття.

Кремль розуміє, що цих десятиліть він не має.

І головне питання — економіка РФ, ну не може бути, щоб Путін і всі ці мишки-нарушки в Кремлі не розуміють.

Ймовірно, розуміють, але, певно, впевнені, що зупинитися — це ще гірше, і, мабуть, повна ставка та надія на Китай, що ті не дадуть впасти.

Джерело: повідомлення Левіна в Facebook.