Чутки навколо Бріжит Макрон: вона — чоловік чи ні? Штучний інтелект висловив свою думку

Конспірологічні теорії ходять довкола першої леді Франції вже давно

Дружина президента Франції Бріжит Макрон помилково з’явилася на офіційному податковому порталі країни під чоловічим ім’ям Жан-Мішель. Перша леді подала скаргу і слідство встановило ймовірних осіб, які можуть бути причетними до цього інциденту.

Що потрібно знати:

Під час планової перевірки звітності Бріжит Макрон було помічено, що її підписано чоловічим ім’ям

Перша леді подала офіційну скаргу і розпочато розслідування і слідству вдалося вийти на двох осіб, які можуть бути причетні до підробки даних

Grok і ChatGPT висловили думку про чутки про Бріжит Макрон, що вона чоловік

Про це пишуть Caliber, La Libre, а також низка інших медіа. Зазначається, що в Єлисейському палаці серйозно сприйняли цю ситуацію та розпочали розслідування.

"Як і багато французів, мадам Макрон зайшла до свого особистого кабінету на податковому сайті. Вона заходить у систему і бачить, що там не вказано ім’я Бріжит Макрон, а вказано ім’я Жан-Мішель Макрон", — сказав голова адміністрації першої леді Трістан Бомме.

В результаті Бріжит Макрон подала офіційну скаргу. Слідчі встановили двох осіб, які причетні до підробки даних.

Чутки про Бріжит Макрон

Чутки про те, що Бріжит Макрон нібито народилася чоловіком, ходять ще з 2022 року. Тоді вона подавала кілька скарг про наклеп проти журналістів та громадського діяча Кендіс Овенс. У березні 2024 року президент Еммануель Макрон привселюдно спростував ці домисли.

Щоб остаточно спростувати фейки та чутки, перша леді планує пройти генетичний тест, який підтвердить її жіночу біологічну приналежність.

"Телеграф" вирішив звернутися до штучного інтелекту, щоб дізнатися, наскільки правдивими можуть бути ці чутки.

Думка ШІ про чутки про першу леді

Штучний інтелект Grok відповів, що чутки про те, що Бріжит Макрон – чоловік, абсолютно нічим не підтверджено. Щобільше, вони спростовуються документами, свідченнями та її біографією.

Такі випади у бік Макрон ШІ вважає класичним прикладом дезінформації, що підживлюється політичними мотивами та сексистськими нападками.

У соціальній мережі Х (колишній Твіттер) станом на 2025 рік пости з цими чутками активно обговорюються, проте більшість із них або саркастичні, або від облікових записів, що просувають конспірологію. Немає жодного джерела, що заслуговує на довіру.

ChatGPT також вважає, що жодного правдивого джерела серед чуток немає. Він називає це лише "конспірологічні теорії".

Одним із "доказів", що часто наводяться прихильниками чуток, є нібито зображення молодої версії Бріжит в образі чоловіка. Але Reuters встановив, що це фото було змінено та спочатку зображало іншу людину. Оригінал – модель з фотосесії у Росії 2009 року.

Таким чином, ШІ приходять до висновку, що у чуток про Бріжит Макрон немає абсолютно жодних реальних підтверджень.

