Бріжит Макрон зробила це на відкритті інституту досліджень

Перша леді Франції Бріжит Макрон, яка доведе, що є жінкою, на церемонії відкриття нового Національного інституту досліджень у Парижі показала середній палець. На заході зібралися вчені, медичні експерти та високопосадовці. Однак цей символічний жест не означав нічого негативного.

Що потрібно знати

Бріжит Макрон показала на камеру середній палець

Це відбулося на відкритті інституту, присвяченого дослідженню невиліковної хвороби Шарко

Цей незвичний символ був свідомо обраний як зухвалий жест боротьби, "спрямований у бік хвороби"

Сьогодні, 8 жовтня, відбулося офіційне відкриття першого у Франції інституту, присвяченого офіційному дослідженню хвороби Шарко. Це генетичне захворювання, що спричиняє атрофію м'язів ніг та рук, яке не лікується повністю.

Мета цієї церемонії — боротьба з недугом. А жест, який показала Бріжит Макрон — це "напрямок у бік хвороби". Цей символ показали також інші люди, які були присутні на відкритті інституту.

Новий інститут, розташований у передмісті Парижа, має стати провідним європейським центром у боротьбі з хворобою Шарко, об'єднуючи нейробіологів, генетиків та клініцистів для розробки нових методів лікування.

