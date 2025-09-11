З видом на море та по сусідству з другом Бріжит: як виглядає нова вілла Макронів і де вона знаходиться (фото)

Новий особняк Макронів знаходиться на найжвавішій вулиці міста

Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит нещодавно продали розкішну віллу в курортному місті Ле-Туке, але не захотіли назавжди розлучатися з цим місцем та придбали нову нерухомість з видом на море.

Видання Aufeminin пише, що новий будинок коштував Макронам 1,85 мільйона євро. Їхній особняк виконаний в англо-нормандському стилі.

Як виглядає нова вілла Бріжит та Еммануеля Макронів

Розкішний будинок президент Франції та його дружина, за даними ЗМІ, купили безпосередньо у власника, без участі агентства нерухомості. Вілла знаходиться не в тихому і відокремленому районі, а, навпаки, поряд з вулицею Сент-Жан — найжвавішою вулицею курортного містечка Ле-Туке. Вікна будинку виходять на море.

Нова вілла Макронів

Один з місцевих рієлторів розповів, що вілла була виставлена на продаж близько восьми місяців тому і включає кілька квартир і офісне приміщення, яке раніше здавалося в оренду страховою компанією.

Як виглядає новий будинок Бріжит та Еммануеля Макронів

Вартість нового будинку Макронів оцінюється в 1,85 мільйона євро. Свою колишню резиденцію "Монежан" подружжя продало за 3,7 мільйона євро.

Одним із сусідів Макронів, як стверджують джерела, є близьким другом першої леді Франції.

Макрони купили новий особняк у місті Ле-Туке, Фото: Getty Images

Відомо, що Бріжит Макрон завжди була дуже пов’язана з містом Ле-Туке. У липні 2025 року вона була присутня на відкритті відреставрованої мерії та виступила з промовою, підкресливши свою любов до цього місця:

Я дитя цієї землі. Я приїхала сюди, коли мені було три роки. Це коріння, яке багато в мені сформувало. Варто мені відчути себе погане — я приїжджаю в Ле-Туке і йду гуляти пляжем. Хоч би що трапилося, саме тут я знаходжу сили. Тут я просто Бріжит. Крапка. І ви це поважаєте Бріжит Макрона

Бріжит Макрон, Фото: Getty Images

