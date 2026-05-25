Рушник на ручці духовки: чому цю звичку краще негайно змінити

Їм слід виділити окреме місце

Багато людей залишають кухонний рушник на дверцятах духовки, вважаючи це зручним. Однак така звичка може бути небезпечною та негігієнічною.

Що може піти не за планом і чому кухонні рушники не варто вішати на дверцятах духовки, пояснили в "okdiario".

Чому рушник біля духовки — це погана ідея

По-перше, існує ризик займання. Рушники виготовляють із бавовни, льону або синтетичних матеріалів, які можуть легко спалахнути. Навіть якщо духовка вже вимкнена, її поверхня ще деякий час залишається гарячою, що підвищує ризик пожежі.

По-друге, це шкідливо з точки зору чистоти. На тканині накопичуються жир, волога та залишки їжі, а тепло духовки створює сприятливі умови для розвитку бактерій. У результаті рушник може стати джерелом неприємного запаху та мікробів.

Рушник на дверцятах духовки краще не залишати.

Фахівці також зазначають, що кухонні рушники загалом є одним із найзабрудненіших предметів у домі. Дослідження показують, що на них часто виявляють небезпечні бактерії, особливо якщо їх рідко прати або використовувати неправильно.

Крім того, рушник на духовці створює відчуття безладу на кухні. Експерти радять зберігати його у спеціально відведеному місці та регулярно змінювати.

