Стримував сльози? Фото зблизька, як Орбан сприйняв поразку на виборах

Лідер "Фідес" намагався триматись стійко

Поразка Віктора Орбана на виборах в Угорщині була досить емоційною, хоча він й намагався приховати розчарування. Кандидат від партії "Фідес" ще до остаточного оголошення результатів привітав свого опонента з перемогою.

Відповідне відео вже поширюють у мережі. Саме на ньому видно, як важко Орбан сприйняв свою поразку.

Його промова була суто дипломатичною та добре витриманою. Він сказав: "Результат виборів, хоча ще не остаточний, але вже зрозумілий і очевидний. Відповідальність і можливість формувати владу були надані не нам. Я привітав партію-переможця".

Орбан під час оголошення результатів виборів в Угорщині. Фото: Getty Images

На фото добре видно, що Орбан ледь стримував емоції, коли оголосили попередні результати виборів. Спочатку він сильно здивувався та навіть підняв руки догори, але потім опанував себе. Хоча очі Орбана добряче почервоніли та з них от-от могли политися сльози, однак цього не сталось.

Нагадаємо, що на парламентських виборах в Угорщині перемогла опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра. Вона отримала 138 місць в парламенті — для конституційної більшості треба 133. Результат партії Орбана "Фідес" — 55 місць.

Мадяр, хоча й був основним конкурентом Орбана, але вони тривалий час працювали пліч-о-пліч. Тому чимало політологів вважають, що його риторика, хоча й відрізняється від партії "Фідес", але не так глобально, як хотілося б.

