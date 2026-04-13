Мадяр замість Орбана: три головні виклики для України після виборів в Угорщині

Поразка Орбана — добра новина для Києва, але всіх проблем вона не знімає

Вибори до парламенту Угорщини стали розгромними для чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана та його партії "Фідес". Опозиційна "Тиса" Петера Мадяра матиме конституційну більшість. Що це означає для України "Телеграфу" пояснила Жужанна Вег — експертка Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів.

Більше читайте в повній версії інтерв’ю: Кінець епохи Орбана? Чого чекати Україні від Мадяра

Що треба знати:

Тема угорців на Закарпатті має шанси перейти площини політичного шантажу в конструктивне русло

Проблема нафтопроводу "Дружба" залишиться, але Мадяр планує поступову відмову від російських ресурсів

Нова влада підтримує членство України в ЄС, але через стандартні процедури

За оцінкою експертки, хоча перемога Петера Мадяра може відкрити нову сторінку у відносинах між Будапештом і Києвом, певні проблеми з попереднього етапу залишаться. У двосторонніх відносинах між Угорщиною та Україною є питання, які уряд Мадяра також захоче вирішувати. Зокрема нікуди не зникне питання угорської нацменшини на Закарпатті.

Питання угорців на Закарпатті

Це питання безумовно залишатиметься на порядку денному, навіть якщо "Тиса" сформує уряд. Але, судячи з риторики потенційної міністерки закордонних справ від партії, Аніти Орбан, можна очікувати більш конструктивного підходу, а не використання цієї теми як політичного інструмента, — прогнозує Жужанна Вег

Нафтопровід "Дружба"

Крім того, за її оцінкою, залишаться актуальними й проблеми навколо нафтопроводу "Дружба". Угорщина продовжує залежати від постачання нафти й газу з Росії.

Однак у програмі "Тиси" йдеться про прагнення диверсифікації, зокрема й у напрямку відходу від РФ. Термін, який визначила партія, залишається досить віддаленим — 2035 рік. Проте видно, що існує більше політичної волі рухатися у цьому напрямі. Знову ж таки, кандидатура потенційної міністерки закордонних справ свідчить про наявність глибшого розуміння вартості залежності від Росії, — каже експертка

Вона додала, що дипломат та експерт з енергетики Аніта Орбан, яка може стати главою МЗС Угорщини (не є родичкою прем'єр-міністра), добре розуміє це питання. Крім того, Аніта Орбан працювала над диверсифікацією енергетики Угорщини ще на початку 2010-х років — і доволі ефективно.

Петер Мадяр

Вступ України до Євросоюзу

Петер Мадяр виступає проти прискореного (fast-track) вступу України до Європейського Союзу, але не заперечує саму ідею членства в принципі. Його аргумент полягає в тому, що це має бути процес, заснований на заслугах. Тобто він розглядає це як стандартну процедуру, а не як геополітичне рішення. Це може стати потенційним джерелом напруженості між двома країнами, — зазначила Жужанна Вег

Водночас, за словами експертки, відкриття першого переговорного кластеру "Основи" (перший і найважливіший тематичний блок у переговорному процесі про вступ України до ЄС) могло б дати угорському уряду можливість конструктивно працювати над питаннями, що його турбують — зокрема, щодо прав нацменшин. Це також може стати шляхом до конструктивної взаємодії у нових політичних реаліях.

Нагадаємо, українці святкують поразку Орбана на виборах смішними мемами. "Телеграф" зібрав найяскравіші з них.